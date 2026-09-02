Exames colocam Fernando Alexandre na liderança da exposição televisiva

As polémicas que envolvem membros do Governo levaram também a que Luís Neves, ministro da Administração Interna, subisse à segunda-posição do ranking da MediaMonitor.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, surge pela primeira no topo do ranking de exposição mediática do serviço Telenews, da MediaMonitor, do Grupo Marktest. Num mês de julho marcado pelos problemas na correção dos exames, o ministro protagonizou 171 notícias de 7 horas e 34 minutos de duração.

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Já Luís Neves, ministro da Administração Interna, sobe da quinta para a segunda posição, envolvido em polémica devido à sua conduta enquanto dirigia a Polícia Judiciária. Durante o mês de julho, interviu na primeira pessoa em 128 notícias, com 6 horas e 24 minutos de duração.

Com estas mexidas, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, deixa de liderar o ranking depois de cinco meses no topo, ocupando a terceira posição — com 133 notícias de 5 horas e 43 minutos de duração. Já o presidente do Chega, André Ventura, desce da segunda para a quarta posição, protagonizando 98 notícias de 4 horas e 13 minutos de duração. Recorde-se que Ventura ocupou a primeira posição durante o primeiro semestre, apesar de não ter estado na frente nenhum mês.

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, subiu um lugar para a quinta posição, tendo intervindo em 102 notícias de 4 horas e 10 minutos de duração.

Maria da Graça Carvalho — ministra do Ambiente e Energia –, Filinto Lima — presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas –, António José Seguro — Presidente da República — , Miguel Pinto Luz — ministro das Infraestruturas e Habitação — e Mariana Leitão — presidente da IL — encerraram a lista dos dez nomes.

Também segundo a Marktest, durante o mês de julho, os três principais canais da televisão em sinal aberto — RTP1, SIC e TVI — emitiram quase 239 horas de informação regular, uma subida mensal de 7,5% e homóloga de 1%.

No sétimo mês de 2026 foram para o ar 6.589 peças, mais 5,7% do que no mês anterior e o praticamente o mesmo valor de julho de 2025. A duração média das notícias emitidas foi de 2 minutos e 10 segundos, mais dois segundos do que no mês anterior.

A RTP1 manteve-se como a estação que emitiu mais notícias, com 2.654 matérias — mais 198 que em junho –, bem como a que dedicou mais tempo em grelha à informação regular, com quase 94 horas de duração — cerca de mais 7 que no mês anterior.

O ranking de protagonistas de notícias em TV é elaborado com base em informação retirada do serviço e-telenews da Mediamonitor. Servem de base à sua elaboração as notícias veiculadas nos serviços regulares de informação da RTP 1 — Jornal da Tarde, Portugal em Rede e Telejornal –, RTP 2 — Jornal 2–, SIC — Primeiro Jornal e Jornal da Noite –e TVI — TVI Jornal e Jornal Nacional. Esta análise exclui eventuais programas, debates ou entrevistas realizadas no período e que na contabilização do tempo se considera o tempo total de duração da notícia.