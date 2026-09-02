Influenciador Kiko is Hot protagoniza nova campanha do Activobank

Com produção da 35 Silver Visuals e realização de André Antonyuk, a campanha é assinada criativamente pela Coming Soon e está presente nos principais meios digitais.

O Activobank escolheu o influenciador Kiko is Hot para protagonizar a sua nova campanha de domiciliação de ordenado. “Só mesmo o ActivoBank para fazer isto. E para me convidar para este anúncio” é a frase que “fecha” o spot, no qual o influenciador se apresenta em palco ao estilo TED Talk.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O Kiko representa uma geração que valoriza autenticidade, irreverência e uma relação descomplicada com as marcas, características que também fazem parte da forma como o Activobank se posiciona. Com o Ordenado Activo, queremos mostrar que domiciliar o ordenado pode ser uma decisão simples e vantajosa, comunicada com a linguagem e o humor que sempre nos distinguiram”, explica Elsa Borda d’Água, diretora de comunicação da entidade bancária, citada em comunicado.

Já Marcelo Lourenço, cofundador da agência criativa Coming Soon e um dos criadores da campanha, nota que “o Kiko já colaborou com várias marcas, mas sempre como criador de conteúdos digitais, nunca como protagonista de uma grande campanha publicitária“. “Se há uma marca capaz de dar este salto e trazer o Kiko para a sua comunicação, só podia mesmo ser o ActivoBank”, considera.

Com produção da 35 Silver Visuals e realização de André Antonyuk, a campanha estará presente nos principais meios digitais, num planeamento de meios interno.