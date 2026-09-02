Irão: Comissão Europeia aprova ajudas de Estado ao setor agrícola português no valor de 30 milhões de euros

A Comissão Europeia aprovou esta quarta-feira um regime de auxílios de Estado português de 30 milhões de euros para empresas dos setores agrícola, da pesca e da aquacultura, face aos aumentos dos preços de produção.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O regime foi aprovado ao abrigo do Quadro Temporário de Auxílios de Estado relativo à Crise no Médio Oriente, que levou ao aumento dos preços dos combustíveis e adubos.

Lisboa tinha já notificado o executivo comunitário de um regime de 30 milhões de euros para apoiar empresas ativas na produção primária de produtos agrícolas, da pesca e da aquacultura.

O auxílio assumirá a forma de subvenções diretas e prevê até um máximo de 50 mil euros por empresa.

Para o setor agrícola, o auxílio aos fertilizantes baseia-se num montante fixo que depende do número de hectares de superfície agrícola e dos animais da empresa.

O auxílio aos custos de combustível consiste em 0,10 euros por litro de gasóleo agrícola ou marítimo consumido de 1 de abril a 30 de junho de 2026.

Na sua análise à notificação, a Comissão concluiu que o regime está em conformidade com as condições estabelecidas, sendo concedido com base num regime com um orçamento estimado claro e sendo prestado para apoiar temporariamente o desenvolvimento de empresas ativas na produção primária de produtos agrícolas, da pesca e da aquacultura.

A Comissão concluiu que o regime é necessário, adequado e proporcional para facilitar o desenvolvimento de uma atividade económica e não afeta negativamente as condições de trocas comerciais numa medida contrária ao interesse comum.

O regime de ajudas estatais, que estará em vigor até 31 de dezembro de 2026, visa mitigar o impacto do aumento dos preços do combustível agrícola e dos fertilizantes.