J+Legal assessora a família Paulo Duarte na entrada da ICG no capital do grupo

A J+Legal assessorou a família Paulo Duarte e o Grupo Paulo Duarte em duas operações consecutivas que marcam uma nova fase na trajetória do grupo logístico português: a parceria com a ICG, através da entrada da sua equipa de Infraestruturas Europeias no capital do Grupo e, na subsequente fase de expansão, na aquisição de uma participação de controlo na espanhola Barquín y Otxoa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Com a entrada da ICG no capital da Transportes Paulo Duarte, através de uma participação minoritária de 33,5%, o grupo reforça o investimento nas operações, frota, infraestruturas, tecnologia e capacidades de serviço apoiando as suas prioridades estratégicas em toda a Península Ibérica.

A assessoria da J+legal à família Paulo Duarte envolveu a transformação da sociedade, a negociação do acordo de investimento e do acordo parassocial e a emissão de ações preferenciais.

Por outro lado, houve que assegurar a continuidade da propriedade familiar do grupo, que continua a ser liderado pelos Co-CEOs Gustavo Paulo Duarte e António Paulo Duarte.

O Grupo Paulo Duarte contou com a assessoria financeira da Interpath. A ICG foi assessorada pela Uría Menéndez.

Para a J+Legal “Estas duas operações representam momentos particularmente relevantes na evolução do Grupo Paulo Duarte e exigiram uma abordagem jurídica integrada, combinando matérias societárias, M&A, financiamento e fiscalidade. A entrada da ICG e, logo de seguida, a aquisição da Barquín y Otxoa demonstram a capacidade do grupo para combinar a continuidade do projeto empresarial familiar com uma estratégia de crescimento e consolidação internacional.”

Já com o novo acionista no capital, a J+Legal assessorou em seguida o Grupo Paulo Duarte na aquisição de uma participação de controlo na Barquín y Otxoa, empresa espanhola com mais de 40 anos de experiência no transporte e na logística de mercadorias a temperatura controlada, numa operação que envolveu igualmente o refinanciamento da sociedade adquirida.

A integração reforça um dos três segmentos centrais do Grupo — o transporte de produtos a temperatura controlada. Com esta operação, o conjunto passará a operar uma frota de cerca de 2.500 veículos.

Nesta segunda operação, o Grupo Paulo Duarte contou ainda com a assessoria da Deloitte. A Barquín y Otxoa foi assessorada pela Teralia no plano jurídico, e pelas equipas de Reestruturações e de M&A da Interpath em Espanha.

Nas duas operações, José Diogo Horta Osório (sócio) e Rui Bello da Silva , (Associado Sénior) coordenaram todo o processo, numa equipa que integrou também Manuel Bourbon Ribeiro (Advogado-estagiário). A assessoria fiscal esteve a cargo de Jaime Carvalho Esteves (sócio) e Manuel da Gama Quaresma (Associado Sénior).

Fundado em 1946, o Grupo Paulo Duarte é uma empresa familiar portuguesa de transporte especializado de mercadorias de valor acrescentado, com três segmentos principais — produtos alimentares líquidos, energia e químicos, e produtos com temperatura controlada.