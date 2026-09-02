João Marques da Cruz é o novo administrador executivo da Fundação António Pargana (FAP). O ex-presidente da EDP Brasil, que assumiu esta quarta-feira funções como administrador executivo da FAP, terá como missão o desenvolvimento de novas áreas de ação e de novos projetos que a Fundação pretende implementar.

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Segundo um comunicado da FAP, a entrada de João Marques da Cruz surge numa altura em que a Fundação pretende alargar a sua atividade, mantendo como uma das suas prioridades a aproximação entre Portugal e as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

O gestor liderou a EDP Brasil entre 2021 e 2025, depois de ter integrado o Conselho de Administração Executivo da EDP. Antes disso, foi presidente da AICEP e construiu grande parte da carreira no setor dos transportes, com passagens pela TAP, CP e EMEF, entre outras empresas. Atualmente, desempenha funções não executivas em várias empresas internacionais.

Fundada em outubro de 2023 por António Pargana, empresário português residente no Brasil, a Fundação tem como objetivo reforçar a ligação entre Portugal e a Diáspora, promovendo um maior conhecimento sobre o país junto das comunidades portuguesas e dos seus descendentes. A FAP tem desenvolvido programas em parceria com universidades portuguesas, dirigidos sobretudo a lusodescendentes e lusófonos.

António Pargana, fundador da FAP, integra atualmente o Conselho de Administração juntamente com João Marques da Cruz e Diogo Feio. O Conselho de Curadores conta, entre outros, com Pedro Reis, Pedro Siza Vieira, David Justino, Graça Fonseca, Fátima Barros e Miguel Guedes.