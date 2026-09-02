John Rice sucede a Peter Zaffino na AIG

A American International Group (AIG) anunciou, esta terça-feira, que John Rice irá suceder a Peter Zaffino no cargo de presidente do Conselho de Administração da empresa. Rice irá assumir funções no dia 15 de setembro e Zaffino deixará os cargos de presidente executivo e de membro do Conselho de Administração na mesma data.

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A partir de 15 de setembro, Zaffino passará a desempenhar funções como Senior Advisor da seguradora, continuando a apoiar a equipa de liderança executiva durante o processo de transição, explicam em comunicado. Já em janeiro de 2026 a AIG tinha anunciado que Zaffino ia deixar o cargo de CEO, escolhendo como seu sucessor Eric Andersen.

Rice era, desde 2023, Lead Independent Director na AIG. Anteriormente, foi Presidente Não Executivo da GE Gas Power entre 2018 e 2020 e, anteriormente, presidente e diretor executivo da GE Global Growth Organization. Integra atualmente o conselho de administração da Baker Hughes Company.

John Rice, presidente do Conselho de Administração da AIG, disse: “Gostaria de agradecer ao Peter pela sua liderança excecional e pelas suas contribuições duradouras para a AIG. Sob a sua liderança, a AIG reforçou a sua posição competitiva e criou um valor significativo a longo prazo para os acionistas”. Rice afirmou ainda que se sente “honrado” por continuar a desempenhar um papel de liderança no Conselho de Administração da AIG, “agora na qualidade de presidente”.

Já Peter Zaffino sublinhou: “Na sequência da minha transição para o cargo de Presidente Executivo no início deste ano, estou ansioso por continuar a servir a AIG na qualidade de Conselheiro Sénior, colaborando com o Conselho de Administração e com o Presidente e Diretor Executivo, Eric Andersen, nesta abordagem ponderada à nossa transição de liderança. Tive muito gosto em trabalhar de perto com Eric Andersen no início desta transição e espero continuar a trabalhar estreitamente com John Rice à medida que assume o cargo de presidente”.

De acordo com o jornal Reinsurance News, Zaffino irá assumir, em janeiro de 2027, o cargo de Global Head of Financial Services na Palantir Technologies Inc.

Em 2025, a AIG fez 23,7 mil milhões de dólares de prémios, obteve cerca de 3,1 mil milhões de dólares de lucro e tinha 22.100 empregados. A seguradora norte-americana está presente em cerca de 45 países e disponibiliza soluções em mais de 200 países e jurisdições.