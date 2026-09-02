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Juíza dos EUA rejeita pedido para desmembrar negócio de publicidade da Google

 Lusa,
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O Departamento da Justiça e alguns Estados norte-americanos acusaram a Google de criar monopólios no mercado da publicidade online. A Google defendeu que o desmantelamento seria um abuso de poder.

Uma juíza norte-americana rejeitou esta quarta-feira o pedido do Departamento da Justiça dos EUA para desmembrar o negócio de publicidade online da Google, propondo a criação de medidas de regulação.

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Na sentença, a juíza Leonie Brinkema disse preferir uma série de medidas para regular o negócio de publicidade da Google, em vez do desmembramento. Brinkema pediu assim às duas partes que concordem na elaboração de um plano.

O Departamento da Justiça e alguns Estados norte-americanos acusaram a Google de criar monopólios no mercado da publicidade online. Conforme defenderam, o grupo controla plataformas onde os sites podem vender os seus espaços publicitários, bem como as plataformas onde as transações são realizadas.

A Google defendeu que a proposta de desmantelamento seria um abuso de poder por parte do Governo, que iria destabilizar o mercado. Esta é a segunda vez que a justiça dos EUA rejeita a ideia de desmembrar parte das operações da Google, uma vez que no ano passado já tinha sido recusada a venda forçada do Chrome.

Em declarações à Agência France Presse (AFP), a vice-presidente para os Assuntos Regulamentares da Google, Lee-Anne Mulholland, afirmou estar “muito satisfeita” com a decisão do tribunal, sublinhando que estas ferramentas ajudam as pequenas empresas a crescer e a alcançar novos clientes.

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