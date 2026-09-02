LALIGA aumenta o seu investimento em transferências e fecha o mercado com quatro dos seis jogadores mais valiosos do mundo

A LALIGA encerrou ontem o mercado de transferências para a época 2026/27 com um investimento de 755 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, 2,64% acima do verão anterior. Assim, aumenta o seu investimento em transferências e fecha o mercado com quatro dos seis jogadores mais valiosos do mundo.

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Este aumento ocorre ao abrigo das regras do Controlo Económico implementado pela LALIGA e aprovado pelos seus clubes, que tem como um dos seus principais instrumentos o Limite de Custos do Pessoal Desportivo (LCPD), que determina o montante máximo que cada entidade pode alocar ao seu pessoal desportivo tendo em conta variáveis como o rendimento esperado, despesas não desportivas, perdas acumuladas ou obrigações decorrentes da sua dívida.

O resultado é uma competição que recuperou espaço para reforçar os seus plantéis e atrair talento, mantendo ao mesmo tempo limites destinados a evitar desequilíbrios financeiros e garantir a estabilidade financeira dos clubes.

“Queremos que os clubes sejam mantidos e sustentáveis a longo prazo e que, se um acionista deixar de apoiar um clube, este continue a ter futuro e a continuar a existir. É isso que fizemos e nisso em que acreditamos. Não acreditamos em modelos de perdas permanentes, porque não só afetam quem as promove, como também prejudicam o resto das competições. É isso que estamos a explicar e a denunciar”, disse Javier Gómez, Diretor-Geral Corporativo da LALIGA, aos media durante o encerramento do mercado de transferências.

O mercado tem feito alguns dos maiores negócios dos últimos anos no futebol espanhol. O Real Madrid contratou Yan Diomandé do Leipzig por 125 milhões de euros, enquanto o FC Barcelona contratou Anthony Gordon do Newcastle por 80 milhões e Rodri do Manchester City por 60 milhões de euros. Os Whites também encerraram a chegada de Marc Cucurella do Chelsea FC por 55 milhões.

O Atlético de Madrid está também entre os clubes mais ativos, com as adições de Cristian Romero do Tottenham Hotspur, Morten Hjulmand do Sporting Portugal e Kang-in Lee do Paris Saint-Germain. Por parte do RC Deportivo de A Coruña, um dos clubes com maior atividade neste mercado, destaca-se a contratação de Pierre-Emerick Aubameyang, o que significa o seu regresso à competição espanhola depois de ter jogado no FC Barcelona há anos. Também concluiu os empréstimos de Marc Casadó e José María Giménez.

Na última noite frenética da janela de transferências, o Real Betis fechou o regresso de Dani Ceballos, que assinou até 2029. Também dignas de nota foram as movimentações do Sevilla FC, com Fofana, Stassin e Correia; da Racing de Santander, com Pablo García, Iker Luque, Almeida e Aarón Martín; e Elche CF, com Lemar, Roy Revivo e Rubén Sánchez.

CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR

O encerramento do mercado deixa também a LALIGA com quatro dos seis jogadores com a maior valorização no futebol internacional. Lamine Yamal e Pedri, do FC Barcelona, e Kylian Mbappé e Jude Bellingham, do Real Madrid, estão entre os seis jogadores mais procurados, juntamente com Erling Haaland do Manchester City e Michael Olise, do Bayern Munique.

Lamine Yamal lidera as estimativas de avaliação, que colocam o avançado do Barcelona em 220 milhões de euros. Mbappé aparece entre 200 milhões, Bellingham entre 160 milhões e Pedri entre 150 milhões, segundo dados da Transfermarkt.

A presença de jogadores da LALIGA entre os mais destacados do mercado internacional também foi evidente durante o recente Mundial. Dos 81 jogadores pertencentes a clubes espanhóis que começaram o campeonato, 29 chegaram às meias-finais, representando 36% do total. Foi a percentagem mais alta entre as principais ligas europeias e ultrapassou os 25% da Premier League, que manteve 40 dos 162 jogadores com quem tinha começado o torneio nessa fase.

A presença espanhola aumentou na final entre Espanha e Argentina. A LALIGA contribuiu com 24 dos 52 jogadores convocados por ambas as equipas, onze a mais do que a Premier League, que tinha 13. Nas meias-finais, além disso, 16 dos 44 jogadores que faziam parte do onze inicial de Espanha, Argentina, França e Inglaterra pertenciam a clubes da competição espanhola.

Esse peso foi posteriormente transferido para os principais prémios do Campeonato do Mundo. Rodri, um novo jogador do FC Barcelona, recebeu a Bola de Ouro como melhor jogador do campeonato depois de liderar o meio-campo da equipa campeã espanhola.

O avançado do Real Madrid, Kylian Mbappé, conquistou a Bota de Ouro após terminar como melhor marcador com dez golos, tornando-se o primeiro jogador a alcançar este reconhecimento em dois Mundiais.

O guarda-redes do Athletic Club, Unai Simón, recebeu a Luva de Ouro após terminar sete dos seus oito jogos sem sofrer golos, enquanto Pau Cubarsí, defesa do FC Barcelona de 19 anos, foi eleito o melhor jovem jogador do torneio.