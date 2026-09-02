Ministro da Economia ambiciona PIB per capita português igual à média europeia

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, defendeu esta quarta-feira que Portugal deve ambicionar um Produto Interno Bruto (PIB) per capita igual à média europeia.

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“A nossa ambição é mudar o paradigma que habituou Portugal a crescer pouco, para que o país possa convergir mais depressa com as economias mais prósperas da Europa“, afirmou Manuel Castro Almeida.

O governante falava durante a cerimónia de entrega do Título Digital de Exploração das duas novas fábricas da Repsol, em Sines, no distrito de Setúbal, que deverão entrar em operação no final de 2026, num investimento de 820 milhões de euros.

Segundo Manuel Castro Almeida, a realidade social e económica de Portugal “está a atravessar uma boa fase” com o crescimento do PIB acima da média europeia, o emprego em máximos históricos, a inflação controlada, as contas públicas equilibradas e a dívida pública a reduzir.

“Em Portugal já não se fala de défice orçamental há três anos e estou convencido de que, este ano, também não falaremos de défice orçamental”, argumentou.

No entanto, e apesar de os indicadores estarem “na direção certa”, o governante reconheceu que o PIB per capita português “ainda é apenas 80% da média da União Europeia”.

“Estamos na boa direção, mas estamos muito longe da meta” que “não pode deixar de ser 100% do PIB per capita europeu. Estar na média europeia tem de ser a ambição dos portugueses”, considerou, acrescentando que Portugal precisa de “ambição e organização”.

Manuel Castro Almeida destacou também o crescimento do investimento direto estrangeiro em Portugal.

“O ‘stock’ de investimento direto estrangeiro em Portugal passou de 181 mil milhões de euros, no início de 2023, para 225 mil milhões de euros em junho deste ano”, destacou citando dados do Banco de Portugal.

No primeiro semestre deste ano, acrescentou, “as transações de investimento direto estrangeiro atingiram 6,7 mil milhões de euros, dos quais seis mil milhões corresponderam a investimento realizado no capital de entidades portuguesas”.

Para Manuel Castro Almeida, investimentos como o projeto Alba, da Repsol, são o exemplo da capacidade do país para atrair e concretizar grandes investimentos industriais, combinando indústria, inovação e sustentabilidade.

“Este investimento deverá permitir atingir em 2029 um volume de negócios total na ordem dos 1.100 milhões de euros”, realçou o governante, considerando que este investimento representa “um reforço estrutural da capacidade industrial, exportadora e tecnológica instalada em Portugal”.

Aos jornalistas, o governante referiu que a entrega deste título, “representa a concretização de um investimento de grande dimensão, a confiança na economia portuguesa e a capacidade de Portugal continuar a receber e concretizar projetos industriais tecnologicamente avançados”.

Para a Repsol, a atribuição da licença constitui um marco decisivo para o desenvolvimento do projeto, estimando a entrada em operação no “final de 2026”.

“Este investimento reforça a nossa capacidade produtiva, incorpora tecnologias mais eficientes e consolida Sines como um polo industrial de referência na Europa”, afirmou Salvador Ruiz, diretor da Repsol Polímeros, durante a cerimónia.

Reconhecido como projeto PIN (Potencial Interesse Nacional), contempla a construção de duas novas unidades industriais dedicadas à produção de polipropileno e polietileno linear de baixa densidade, com uma capacidade nominal conjunta de 600 mil toneladas por ano.

A produção terá como principal destino os mercados internacionais, contribuindo para reforçar a capacidade exportadora da indústria nacional, explicou a empresa.