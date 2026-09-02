MMR Legal Services integra Vânia Jacinto como consultora externa

A advogada Vânia Jacinto junta‑se à MMR Legal Services como consultora externa, “num passo que reforça a presença territorial da sociedade no eixo Lisboa – Porto – Santarém e consolida a estratégia de proximidade no Ribatejo”, segundo comunicado do escritório.

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A sua colaboração desenvolve‑se a partir da Chamusca, onde mantém escritório próprio desde maio de 2025, ampliando a capacidade de resposta da MMR em matérias de Direito da Família, Responsabilidades Parentais, Divórcio, Inventário e Partilha, e fortalecendo a estratégia de proximidade territorial no Ribatejo e regiões limítrofes.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (2014), Vânia Jacinto concluiu, em 2015, o ano curricular do Mestrado em Ciências Jurídico‑Forenses na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A sua formação contínua inclui o I Curso de Pós‑Graduação em Responsabilidades Parentais (CIDP – FDUL, 2023/2024) e o III Curso de Pós‑Graduação em Divórcio, Inventário e Partilha (CIDP – FDUL, 2025).

O seu percurso profissional integra experiência em escritórios de advogados e em empresas de recuperação de crédito, desenvolvendo atualmente prática centrada no Direito da Família e no Contencioso Civil

A fundadora da MMR Legal Services, Márcia Martinho da Rosa, afirma que “a integração da Vânia Jacinto representa um passo natural na estratégia de reforço territorial da MMR Legal Services, permitindo ampliar a capacidade de resposta em áreas jurídicas sensíveis e assegurar maior proximidade aos Clientes no eixo Lisboa–Porto–Santarém”.