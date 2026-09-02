Os clubes de formação poderiam receber uma fatia maior das receitas da UEFA com um mecanismo já concebido pela UEC

A proposta, chamada Recompensa de Desenvolvimento do Jogador (PDR), estabelece um mecanismo específico para reservar pelo menos 5% deste rendimento em cada época e distribuí-lo entre os clubes que contribuíram para a descoberta, formação e desenvolvimento de futebolistas que posteriormente competem na elite europeia.

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O mecanismo calcularia os montantes com base em dois critérios: a proporção de minutos jogados por cada jogador numa competição europeia e os prémios económicos obtidos pelo seu clube nessa mesma competição.

O UEC lançou também um simulador que permite estimar o impacto que o sistema teria com base em históricos de treino, minutos jogados e dados sobre prémios económicos. Segundo um dos exemplos incluídos na ferramenta, o Hertha 03 Zehlendorf, um clube da quinta divisão alemã que participou nos treinos de Antonio Rüdiger, poderia ter recebido uma média de 178.400 euros por ano nas últimas cinco épocas pela participação do jogador na Liga dos Campeões com o Chelsea e o Real Madrid. para ultrapassar os 892.000 euros nesse período.

O presidente da União dos Clubes Europeus, Ovidiu Costeșin, defendeu que o desenvolvimento de futebolistas que alcançam a elite é o resultado de um processo que começou anos antes em clubes de diferentes níveis da pirâmide. “O talento não aparece simplesmente no topo do futebol. Ele é detetado, treinado e apoiado durante muitos anos por clubes de toda a pirâmide do futebol”, afirmou.

A organização argumenta que o RDP permitiria a introdução de uma fonte recorrente de rendimento para clubes de treino, em oposição aos atuais mecanismos de compensação pelo treino e solidariedade, que em certos casos estão ligados a momentos específicos da carreira do jogador, como a sua primeira inscrição profissional ou transferências subsequentes.

A iniciativa, apoiada pelo seu inovador simulador, destina-se a ser um complemento e não um substituto dos mecanismos de compensação de formação da FIFA ou dos atuais pagamentos de solidariedade da UEFA. O objetivo é ligar parte das receitas geradas pelas competições europeias a clubes que fizeram investimentos anteriores na formação e desenvolvimento de futebolistas.

A UEC acredita que o próximo ciclo de partilha de receitas da UEFA poderá abrir uma oportunidade para considerar a incorporação de tal sistema, assim que o quadro atual para o período 2024-2027 terminar.