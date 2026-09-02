Pérez-Llorca integra como sócios Luís Roquette Geraldes e Martim Teixeira. Luís Roquette Geraldes junta-se à Pérez-Llorca para liderar Emerging Companies e Venture Capital (ECVC) em Lisboa. Martim Teixeira integra a Sociedade como sócio de Fiscal e reforça esta prática, tanto na assessoria fiscal a operações complexas como em contencioso tributário.

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A chegada de Luís Roquette Geraldes consolida “a plataforma ibérica e ibero-americana de Emerging Companies e Venture Capital (ECVC), apoiada na sua experiência internacional a acompanhar empresas, fundadores e fundos em operações multijurisdicionais e ao longo de todo o ciclo de investimento, desde as várias rondas de financiamento e o venture debt/growth capital até à expansão internacional, M&A e exits. Por seu lado, Martim Teixeira reforça a prática Fiscal da Sociedade em Portugal, em particular na área de contencioso tributário, permitindo oferecer aos clientes uma assessoria mais completa em matéria fiscal, tanto em operações de investimento e financiamento como em procedimentos e litígios tributários”, segundo comunicado do escritório.

Luís Roquette Geraldes era sócio de Corporate e M&A e responsável pela equipa especializada em startups e Venture Capital da Morais Leitão, onde coordenava também a área de Private Equity. Com especial foco nos setores de tecnologia e life sciences, a prática do advogado centra-se em Emerging Companies e Private Capital. Ao longo da sua carreira, liderou rondas de financiamento em mais de 20 jurisdições e assessorou tanto empresas de elevado crescimento como fundos internacionais e locais em operações transfronteiriças. É reconhecido por diretórios internacionais como a Chambers & Partners, a IFLR1000 e a The Legal 500.

Martim Teixeira integra a Sociedade como sócio da área Fiscal em Lisboa, depois de quatro anos na CS’Associados. Com 15 anos de carreira, é especializado em assessoria fiscal a investidores estrangeiros e grupos multinacionais, tanto em operações de investimento nacional e internacional como na estruturação fiscal de operações de M&A, private equity e transações financeiras de grande complexidade. Conta com experiência em contencioso tributário, representando clientes em processos perante a Autoridade Tributária e os tribunais portugueses. Tem sido reconhecido por diretórios como a Chambers & Partners e a Legal 500.

Para Carlos Vaz de Almeida, Managing Partner da Pérez-Llorca em Portugal: “As integrações do Luís e do Martim representam um novo salto do nosso projeto em Portugal e ampliam de forma muito significativa as nossas capacidades. Com o Luís, damos um novo impulso a Emerging Companies e Venture Capital, juntando a sua extraordinária trajetória em Portugal e a sua experiência em várias jurisdições à prática que a Pérez-Llorca já tem em Espanha e no resto da sua plataforma ibero-americana. O Martim, por seu lado, traz à nossa prática Fiscal uma sólida experiência, especialmente relevante na área de contencioso tributário. Ambos se juntam a um projeto que aspira oferecer aos nossos clientes uma assessoria cada vez mais integrada nas várias jurisdições em que operamos.”

Para além destas nomeações no escritório de Lisboa, a Pérez-Llorca integrou Arturo Tuesta, Paola Saavedra e Ronald Vargas como sócios da área Fiscal em Lima, no Peru. Os três juntam-se à Sociedade com a equipa composta por 13 profissionais, entre advogados e especialistas em contabilidade e fiscalidade.