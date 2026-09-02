Pestana abre candidaturas para programa para desenvolver profissionais da hotelaria

O Pestana Hotel Group acaba de abrir as candidaturas para a edição deste ano do “Growing together“, programa destinado a profissionais de hotelaria que queiram desenvolver competências de gestão e liderança. Durante 18 meses, em regime full-time remunerado, os participantes são desafiados a conhecer os diferentes departamentos de um hotel e até a ter uma experiência internacional.

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“Conhecer os diferentes departamentos de um hotel, vivenciar a realidade de um grupo multinacional, trabalhar em diversas geografias e aprender diretamente com quem lidera as operações. É esta a experiência proposta pelo Pestana Hotel Group, através do seu programa global de desenvolvimento, o ‘Growing Together’, que tem abertas as candidaturas para a edição de 2027“, anunciou o grupo num comunicado.

Criado em 2008, este programa destina-se a profissionais da hotelaria que procuram dar “um novo impulso ao seu percurso profissional, desenvolver competências de gestão e liderança e aprofundar o conhecimento sobre as diferentes dimensões da operação hoteleira”.

O programa aceita tanto candidatos internos como externos ao Pestana Hotel Group, desde que tenham “alguma experiência hoteleira“. É necessária fluência em inglês e disponibilidade para mobilidade geográfica, quer em Portugal quer no estrangeiro.

Este programa — cujas candidaturas terminam a 2 de outubro — está dividido em duas fases. Nos primeiros 12 meses, os participantes passam por diferentes departamentos operacionais e corporativos, bem como por várias unidades hoteleiras do grupo, incluindo fora do país. “O percurso começa em Portugal e estende-se depois a outras geografias onde o Pestana Hotel Group está presente, nomeadamente Europa, Estados Unidos da América e África“, indica o Pestana.

“Mais do que conhecer várias funções e realidades, esta rotação procura proporcionar uma compreensão transversal do negócio: perceber como as diferentes áreas se articulam, conhecer os desafios das operações e desenvolver uma visão mais completa sobre aquilo que implica gerir uma unidade hoteleira e liderar equipas”, esclarece o grupo.

Já os demais seis meses são dedicados à especialização. Cada participante aprofunda o seu percurso numa das áreas do programa: food & beverage, front office, housekeeping, catering & events, cozinha ou gestão de hotel.

“Ao longo das 15 edições, realizadas durante 18 anos, o programa demonstrou um impacto significativo na evolução das carreiras: um em cada dois participantes progrediu para uma função de liderança operacional. Entre os participantes que avançaram profissionalmente, quase 70% permaneceram no Pestana Hotel Group, reforçando o compromisso do Grupo com o desenvolvimento e a retenção do talento interno”, destaca o grupo.