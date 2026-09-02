Polícia alemã disse que incidente em subestação elétrica em Bargheim foi deliberado

A polícia alemã admitiu esta quarta-feira que o incidente de terça-feira na subestação elétrica da operadora Amprion em Bergheim, oeste da Alemanha foi um ato deliberado ocorrido um dia após outro ataque semelhante contra uma instalação de energia em Brandemburgo.

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Sem adiantar detalhes, um porta-voz da polícia disse à Agência France Presse que as autoridades já afastaram a hipótese de ter sido uma falha técnica admitindo que se tratou de um ato deliberado.

As forças de segurança foram acionadas ao final da tarde de terça-feira devido a uma perturbação na rede elétrica tendo sido comunicado que um curto-circuito tinha provocado a falha de várias linhas da região.

O incidente não provocou interrupção no fornecimento de energia tendo sido possível manter o abastecimento aos concelhos vizinhos.

Segundo a empresa de energia RWE, o incidente levou à desativação de cinco unidades de produção representando uma capacidade total de 4.200 megawatts. No momento do incidente, as várias unidades injetavam cerca de 3.000 mil megawatts na rede elétrica.

Duas unidades devem voltar a ser conectadas à rede esta quarta-feira de manhã e outra ao longo do dia, enquanto o regresso ao funcionamento normal das duas últimas unidades está previsto apenas para o fim de semana.

Entretanto, a empresa Amprion estimou que, “com grande probabilidade”, o incidente foi provocado por uma “intervenção externa”.

A operadora garantiu, no entanto, que o fornecimento de energia não foi afetado “em momento algum” e que a estabilidade do sistema se manteve assegurada.

As perturbações ocorridas em Bergheim ocorreram após “um ataque” realizado na terça-feira contra uma subestação elétrica da central a carvão de Janschwalde, no sul de Brandemburgo.