Prévoir vende operação na Polónia, mas mantém aposta em Portugal

A seguradora francesa Prévoir Vie decidiu vender a sua operação na Polónia ao grupo Saltus Ubezpieczenia, numa operação que faz parte de uma revisão estratégica da presença internacional do grupo, revelou Edouard Bidou, diretor geral de seguradora, em entrevista ao site News Assurance Pro. A transação, que ainda depende das autorizações regulamentares, deverá ficar concluída até ao final deste ano e inclui a transferência da sucursal polaca e de todos os seus trabalhadores para o comprador.

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Segundo o jornal, a operação representa a saída da Prévoir de um mercado onde está presente há cerca de duas décadas, mas onde a atividade vinha enfrentando dificuldades crescentes. A Prévoir na Polónia conta atualmente com cerca de 60 mil contratos e 7 milhões de euros em prémios, sobretudo em produtos de proteção individual e seguros de proteção ao crédito. Em 2025, a operação registou um resultado negativo de 800 mil euros, num mercado que, segundo a administração, está cada vez mais concentrado e exige investimentos elevados para sustentar o crescimento comercial.

O grupo comprador Saltus é um operador local com cerca de um milhão de segurados e 400 trabalhadores e já tinha reforçado a sua presença no mercado polaco em 2020, quando adquiriu a filial local da francesa Macif.

A saída da Polónia não significa, contudo, uma retirada da Prévoir dos mercados internacionais. A seguradora mantém a operação em Portugal, cinco vezes maior que a polaca e com um volume anual de prémios de 37,8 milhões de euros. A seguradora está ainda no Vietname através de uma empresa detida em partes iguais com o grupo financeiro sul-coreano Mirae Asset. A administração sublinha que, neste momento, não existem planos para encerrar outras sucursais nem para avançar com novas geografias. Portugal e Polónia representam atualmente cerca de 7,5% do volume de negócios da Prévoir Vie.