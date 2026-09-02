Ryanair prevê reduzir voos no inverno para limitar custos com combustível

A companhia aérea irlandesa Ryanair prevê menos voos neste inverno devido aos elevados custos do combustível resultantes da guerra no Médio Oriente, e alertou para possíveis aumentos nos preços dos bilhetes caso a subida dos combustíveis se mantenha.

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A empresa considerou “sensato” reduzir as necessidades de combustível, cujo preço não está garantido “durante a época de inverno, que é pouco rentável”, indicou hoje a Ryanair em comunicado.

A companhia aérea europeia reduziu, consequentemente, a meta de tráfego para o exercício que termina em abril de 2027, dos 216 milhões inicialmente previstos para 214 milhões.

A Ryanair, que opera principalmente na Europa, regista geralmente prejuízos entre novembro e março, uma vez que a procura diminui após a época alta de verão.

Neste sentido, a low-cost indicou que espera que esta “redução pontual do programa de inverno” diminua as perdas no período em 70 milhões a 100 milhões de euros.

A transportadora alertou também que as tarifas dos voos de curta distância na Europa poderão “aumentar significativamente” se os preços elevados do petróleo se mantiverem até ao verão de 2027.

Sediada em Dublin, na Irlanda, a companhia precisou que, uma vez que a maior parte do combustível para o exercício em curso está coberta por contratos a cerca de 67 dólares por barril – muito abaixo dos preços atuais -, continua no bom caminho para obter lucros em 2026/27.

Ainda assim, a empresa estima que o lucro líquido será inferior ao valor recorde de 2,17 mil milhões de euros registados em 2025/26.