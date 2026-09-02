Em atualização Santander Totta deve pagar 3,46% para colocar 500 milhões em dívida a três anos
O banco liderado por Isabel Guerreiro deverá pagar uma taxa de 'midswaps' mais 21 pontos base, notícia a Bloomberg.
O Santander Totta está no mercado para emitir 500 milhões de euros em obrigações cobertas com prazo de três anos, notícia a Bloomberg, que adiantou que o preço da operação poderá ser conhecido ainda esta quarta-feira.
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Citando uma fonte próxima do processo, a agência noticiosa avança que o banco, liderado por Isabel Guerreiro desde março deste ano, deverá pagar uma taxa de juro perto de midswaps – que negoceiam nos 3,25% na manhã desta quarta-feira – mais 21 pontos base, o que significa uma taxa total de 3,46%.
Os bookrunners da emissão são o Santander, o BMO, o DZ Bank, o Natixis e o UBS, adiantou.
(Notícia em atualização)
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Santander Totta deve pagar 3,46% para colocar 500 milhões em dívida a três anos
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