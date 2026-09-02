Segurança Social alerta para tentativas de fraude. “Não forneçam dados pessoais ou bancários”

A Segurança Social alerta para a existência de mensagens fraudulentas que estão a ser enviadas com um link que usa indevidamente a imagem do portal do instituto, instando os cidadãos a não clicarem no link nem a fornecerem dados.

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“Estão a ser enviadas mensagens fraudulentas em nome da Segurança Social”, alerta o Instituto da Segurança Social (ISS), numa nota publicada no site, indicando que “estas mensagens incluem, geralmente, um link para uma página falsa, que utiliza indevidamente a imagem do Portal da Segurança Social”.

O instituto liderado por Pedro Corte Real pediu aos cidadãos que caso recebam uma mensagem deste tipo não cliquem no link nem forneçam quaisquer dados pessoais ou bancários.

“Trata-se de uma ação de phishing, que visa obter informações confidenciais ou extorquir dinheiro, utilizando de forma abusiva a identidade da Segurança Social”, sublinha.

O ISS salienta ainda que “estas mensagens não são enviadas pela Segurança Social e têm como único objetivo permitir aos seus autores obter valores ou informação de forma ilegítima”.

“A Segurança Social nunca envia links, nem pede dados bancários ou pessoais por SMS ou outras mensagens”, reforça, indicando que “em caso de dúvida, recomenda-se que os cidadãos consultem apenas os canais oficiais da Segurança Social”.