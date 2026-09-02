Sonae investe na startup de cibersegurança israelita Huskeys

A Sonae, através do braço de capital de risco Bright Pixel, participou na ronda de 27 milhões de dólares da startup de cibersegurança israelita Huskeys, elevando a avaliação da empresa para mais de 100 milhões de dólares. A startup cria agentes de IA para ajudar as empresas a gerir o tráfego não humano indesejado.

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“As organizações estão a gerir ambientes tecnológicos cada vez mais complexos e fragmentados, num momento em que a inteligência artificial está também a transformar o tráfego e as ciberameaças. A Huskeys apresenta uma abordagem diferenciadora a este problema, ao permitir uma gestão unificada da segurança sobre as tecnologias já existentes. Acreditamos na relevância e distinção desta abordagem e estamos muito satisfeitos por apoiar a equipa nesta nova fase de crescimento numa categoria crucial em cibersegurança”, afirma Marcos de Castro Osório, diretor da Bright Pixel Capital, citado em comunicado.

Liderada pela Blackstone Innovations Investments, a ronda contou, além da participação da Bright Pixel Capital, com a da Merlin Ventures, Skinos Ventures, Zscaler Ventures, Okta Ventures e SV Angel, bem como de investidores individuais, entre os quais Eran Reshef, inventor do WAF e do CAPTCHA, e de executivos de organizações como Palo Alto Networks, Cloudflare, Check Point, AWS, Google, Microsoft e Intel. Com esta nova ronda eleva-se para 35 milhões de dólares o capital levantado pela Huskeys até ao momento. A ronda eleva ainda a avaliação da empresa para mais de 100 milhões de dólares, noticia o The Wall Street Journal.

“Hoje, todos os negócios dependem da sua infraestrutura de rede e do perímetro onde clientes, receitas e ameaças se cruzam. À medida que a IA transforma tanto o tráfego legítimo como os ciberataques, as organizações precisam de uma camada de inteligência capaz de compreender continuamente o que está a acontecer e adaptar a segurança em tempo real, para que o perímetro da infraestrutura digital trabalhe a favor do negócio e não contra ele. É essa a categoria que estamos a construir”, diz Itai Gafni, CEO e cofundador da Huskeys, citado em comunicado.

TikTok, LEGOLAND, Ro, Blackstone e Hugging Face estão entre os clientes da Huskeys cuja plataforma analisa diariamente mais de um bilião de pedidos web e milhares de configurações de rede em organizações de diferentes geografias.