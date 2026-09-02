T-Systems reforça a sua posição como fornecedor de tecnologia para o setor financeiro no âmbito da DORA

A T-Systems, um dos principais hiperescaladores de cloud da Europa, reforça a sua posição como parceiro estratégico tecnológico de confiança para o setor financeiro.

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A designação foi feita pelas Autoridades Europeias de Supervisão – a Autoridade Bancária Europeia, a Autoridade Europeia de Seguros e Pensões Profissionais e a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados – que incluíram a Deutsche Telekom na lista dos 19 fornecedores de tecnologia críticos para o sistema financeiro europeu.

Esta consideração reconhece as capacidades tecnológicas do Grupo Deutsche Telekom e da sua subsidiária T-Systems, bem como o seu papel no reforço do funcionamento das instituições financeiras europeias, ajudando a reforçar a sua resiliência, segurança e garantir a conformidade regulamentar.

A nomeação consolida também o compromisso da T-Systems com um modelo tecnológico desenvolvido e operado a partir da Europa, alinhado com as regulamentações da UE e concebido para proporcionar às instituições financeiras capacidade hiper-escalável e controlo operacional.

“A resiliência digital tornou-se uma condição essencial para a estabilidade, confiança e competitividade do setor financeiro. Na T-Systems acompanhamos as empresas a adaptar-se rigorosamente às regulamentações e a fortalecer-se com uma arquitetura tecnológica preparada para inovar e escalar”, disse Luis Cedó, responsável por Finanças de Vendas, Energia e Retalho da T-Systems Iberia.

“A designação da Deutsche Telekom como um dos fornecedores tecnológicos críticos para o setor financeiro confirma o compromisso do grupo e da T-Systems com a infraestrutura digital europeia, e reforça a nossa responsabilidade de operar com os mais elevados padrões de segurança e transparência.”

Além disso, implica que a Deutsche Telekom estará sujeita ao sistema de supervisão previsto pela DORA, um regulamento que se aplica a partir de 17 de janeiro de 2025, para os restantes fornecedores designados.

Através deste mecanismo, as autoridades europeias irão avaliar a solidez dos seus quadros de governação das TIC e gestão de riscos, bem como a sua capacidade de garantir a segurança e resiliência dos serviços prestados às instituições financeiras.

O objetivo é reduzir tanto os riscos operacionais como aqueles decorrentes da concentração de serviços essenciais num número limitado de fornecedores.

EUROPA

A regulamentação DORA levou as empresas a rever arquiteturas tecnológicas, identificar dependências críticas e construir modelos operacionais mais seguros, diversificados e resilientes.

Neste contexto, a adoção da nuvem soberana europeia, que a T-Systems inclui na sua solução T Cloud, apresenta-se como uma oportunidade estratégica para os bancos espanhóis, pois não se limita à localização física dos dados.

Esta solução permite o controlo sobre dados, chaves criptográficas, acessos administrativos e dependências críticas das TIC, sob jurisdição da União Europeia. Inclui também salvaguardas técnicas, organizacionais e contratuais para minimizar o risco de bloqueio e exposição a regulamentos offshore.

A T-Systems combina estas capacidades cloud com soluções de ponta em cibersegurança soberana, modernização de aplicações e outras inovações desenvolvidas e operadas na Europa, como a Industrial AI Cloud, a solução europeia de IA soberana que combina computação de alto desempenho e conformidade regulatória, e a plataforma Anciente AI, que facilita o desenvolvimento, orquestração, governação e controlo de agentes de IA nas organizações.

Todos eles permitem que os requisitos da DORA sejam abordados a partir da arquitetura e design dos serviços, e não apenas como um exercício subsequente de adaptação regulatória.