Defesa

Tekever, Critical, Optimal. Há 25 empresas nacionais a testar sistemas não tripulados com Marinha

Considerado o maior exercício de experimentação robótica e de veículos não tripulados do mundo, o REPMUS atraiu nesta edição um total de 130 empresas de várias nacionalidades.

Um total de 25 empresas nacionais, entre 130 de várias nacionalidades, estão a testar a sua tecnologia em ambiente operacional com a Marinha Portuguesa, no âmbito do REPMUS 2026, exercício operacional a decorrer em Troia e que envolve a NATO Joint Capability Group Maritime Unmanned Systems e a European Defence Agency. O exercício decorre até 25 de setembro.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Estão a participar neste exercício 25 empresas nacionais. No total estão a participar mais de 130 empresas das mais variadas nacionalidades. Estamos já com mais de 3.200 participantes. São 36 marinhas, 25 das quais a participar e 11 como observadoras. De realçar que a Academia está também representada com 13 Universidades”, adianta fonte oficial da Marinha ao ECO/eRadar.

Na 16.ª edição, a Azur drones, ⁠Beyond Vision, ⁠blueOASIS, ⁠Critical Software, ⁠Deloitte Cyber & Networks, ⁠Eliot, ⁠Fullwave, ⁠HPDRONES, ⁠IIC TECHNOLOGIES Ltd, ⁠IronFence, ⁠OceanScan-MST Lda, ⁠Optimal, ⁠Particle Summary, ⁠SEA.AI, ⁠Tekever, ⁠Thales, ⁠UAVision, ⁠UFORCE Portugal e ⁠Vantaris são algumas das mais de duas dezenas de empresas nacionais que estão a participar no exercício operacional.

A decorrer no Centro de Experimentação Operacional da Marinha, em Troia, em áreas de exercícios portuguesas e na Zona Livre Tecnológica Infante D. Henrique, o REPMUS, considerado o maior exercício de experimentação robótica e de veículos não tripulados do mundo, coloca ao dispor dos participantes uma área superior a 400 milhas náuticas quadradas, o equivalente a mais de 1.370 quilómetros quadrados.

Até 25 de setembro, mais de uma centena de empresas de defesa irão testar em ambiente operacional a sua tecnologia e sistemas não tripulados destinados a operar nos diferentes ambientes que caracterizam o domínio marítimo, incluindo meios de superfície, subsuperfície, aéreos e terrestres. O exercício não só visa promover a colaboração entre forças armadas, indústria, academia e organizações internacionais, como daqui poderão resultar tecnologias que poderão contribuir para moldar o futuro da segurança e da defesa marítima.

A 16.ª edição do REPMUS é organizada pela Marinha Portuguesa, em conjunto com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o Centre for Maritime Research and Experimentation, o NATO Joint Capability Group Maritime Unmanned Systems e a European Defence Agency.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Tekever, Critical, Optimal. Há 25 empresas nacionais a testar sistemas não tripulados com Marinha

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

EUA lançam novos ataques contra alvos no Irão

Lusa, ECO,

Ouvidas várias explosões no sul do Irão, nomeadamente nas proximidades da cidade portuária de Bandar Abbas e da ilha de Qeshm, junto ao estreito de Ormuz.