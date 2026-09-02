Tim Cook vai receber 47 milhões de dólares como chairman da Apple

Tim Cook deixou o cargo de CEO da Apple no final de agosto, depois de quase 15 anos à frente da criadora do iPhone. Agora na presidência do Conselho de Administração (chairman), vai ter um salário anual de dois milhões de dólares e 45 milhões de dólares em ações previstas.

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Isto representa uma redução de 20% na sua remuneração e na atribuição de ações em comparação com 2025, embora a informação divulgada na terça-feira não tenha abrangido bónus e outros itens que serão divulgados posteriormente.

Este pacote remuneratório, de acordo com o Financial Times, que cita um comunicado da Apple, é próximo do do seu sucessor, John Ternus, cujo salário base foi aumentado para três milhões de dólares, com uma atribuição anual prevista de ações no valor de 55 milhões de dólares no ano fiscal de 2027 da empresa, caso os critérios de desempenho sejam cumpridos.

A mudança de liderança de Tim Cook para John Ternus, concretizada na terça-feira, marca apenas a segunda troca no cargo de CEO da Apple neste século.

Durante os 15 anos que esteve à frente da gigante tecnológica norte-americana, Tim Cook estabeleceu uma relação estreita com Washington e Pequim e tornou-se uma figura reconhecida a nível mundial, ajudando a empresa avaliada em 4,75 biliões de dólares a navegar no equilíbrio entre ser uma das maiores empresas dos EUA e depender fortemente da produção na China.

O cargo de chairman foi criado para Cook, tendo o presidente não executivo de longa data do conselho de administração, Arthur Levinson, passado a ser o diretor independente principal na terça-feira. Levinson recebeu apenas 557.231 dólares pelo ano fiscal de 2025.

A Apple já tinha afirmado anteriormente que Cook iria “prestar apoio em determinados aspetos da empresa, incluindo o diálogo com decisores políticos em todo o mundo”.

Os analistas de Wall Street interpretaram o anúncio como uma confirmação de que Cook continuaria a agir mais como um executivo do que como um membro do conselho de administração independente. Aliás, o avultado pacote salarial agora conhecido constitui mais um indício da dimensão das novas funções do ex-CEO da empresa.