UE fala em terrorismo em ataque falhado na Alemanha atribuído à Rússia

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) descreveu esta quarta-feira como “terrorismo patrocinado por um Estado” o ataque falhado num aeroporto alemão atribuído à Rússia e anunciou ter convocado o representante russo em Bruxelas.

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“É claro que tem todos os indícios de terrorismo patrocinado por um Estado“, declarou Kaja Kallas antes de uma reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE na Irlanda, que exerce a presidência rotativa do Conselho Europeu.

Kallas disse que os ministros vão discutir que resposta dar à Rússia pelo ataque falhado, em agosto, no aeroporto de Leipzig.

“A questão é: o que fazemos em relação a isto?”, referiu, citada pelas agências de notícias norte-americana AP e espanhola EP. “Já convocámos o representante russo, tal como fizeram muitos Estados-membros, e vamos discutir o que mais podemos fazer“, acrescentou Kallas, salvaguardando que a reunião é informal, pelo que não serão tomadas decisões.

O Governo alemão responsabilizou na terça-feira a Rússia pela tentativa de ataque no aeroporto de Leipzig, ocorrida em 4 de agosto, com recurso a um drone carregado de explosivos. O aparelho telecomandado foi encontrado perto de um avião ucraniano e o dispositivo foi desativado.

Na altura, as autoridades alemãs afirmaram que o incidente representava um novo nível de perigo. A Rússia negou as acusações.

Portugal convoca embaixador russo

O chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, anunciou que Portugal vai convocar esta quarta-feira o embaixador russo em Lisboa e antecipou que a reação da UE ao incidente será “forte”.

“Hoje de manhã faremos essa convocatória. Iremos convocar o embaixador russo para dar explicações sobre este incidente. Fá-lo-emos ainda durante a manhã. Portanto, é natural que depois nos próximos dias ele venha ao Ministério dos Negócios Estrangeiros”, afirmou Paulo Rangel em declarações à agência Lusa à entrada para a reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), no condado de Wicklow, na Irlanda.

Rangel referiu que os incidentes com drones no aeroporto de Leipzig vão ser discutidos esta quarta-feira pelos ministros e afirmou que “evidentemente algumas medidas serão tomadas”.

“Sem dúvida que a UE terá uma reação forte, como aliás já teve a Alemanha, relativamente a interesses russos que são altamente problemáticos hoje em dia no contexto europeu”, disse.

O ministro acrescentou que todos os Estados-membros estão a sentir ameaças híbridas da Rússia, dando o exemplo da Irlanda, que tem tido “vários incidentes”, incluindo em aeroportos, “nem todos com origem clara”.

Questionado se a resposta da UE deve passar apenas por sanções ou ir mais além, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o que está neste momento em causa são apenas sanções.

“É também uma questão que hoje provavelmente vamos discutir, embora sem tomarmos uma decisão: um pacote muito alargado de sanções visando indivíduos e empresas. É um aspeto forte, mas evidentemente que há um conjunto de medidas de outro tipo, eu diria até preventivas, que podem vir a ser acordadas”, referiu.