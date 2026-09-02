Zelensky: Ucrânia e Alemanha finalizam um acordo de drones e tecnologia para defesa aérea

A Ucrânia e a Alemanha estão a ultimar um acordo para o desenvolvimento conjunto de vários tipos de drones e tecnologias para defesa aérea, anunciou esta quarta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após uma conversa com o chanceler alemão, Friedrich Merz.

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“A nossas equipas já estão a finalizar o texto do acordo sobre drones, que irá, entre outras coisas, proporcionar certamente capacidades de defesa adicionais à Alemanha e à Ucrânia. Discutimos o conteúdo do acordo e quando o poderemos assinar”, vincou Zelensky numa publicação na rede social X.

O acordo prevê aprofundar a cooperação entre os dois países na área da tecnologia de defesa e será assinado depois de concluído o trabalho técnico sobre o texto.

A parceria surge na sequência de uma cooperação já em curso entre Berlim e Kiev no setor dos drones. Segundo a Reuters, entre os programas em desenvolvimento está uma encomenda de 15 mil intercetores Strila, sistemas autónomos desenvolvidos pela Quantum Systems e projetados para combater aparelhos de ataque russos do tipo Shahed, conhecidos como drones kamikaze.

Em abril, a tecnológica alemã especializada em defesa e a ucraniana WIY Drones anunciaram a criação da Quantum WIY Industries, uma joint venture focada no aumento de produção de sistemas não tripulados intercetores e de software para defesa aérea.

A Alemanha está ainda a financiar a aquisição de 50 mil drones de ataque Shrike produzidos pela empresa ucraniana SkyFall, tratando-se de uma das maiores compras conhecidas de drones ucranianos por parte de um Governo ocidental.

Zelensky e Merz discutiram também novo apoio alemão à defesa aérea da Ucrânia e a possibilidade de um encontro presencial entre os dois líderes, numa conversa marcada pelo ataque de drone com explosivos atribuído à Rússia no aeroporto de Leipzig.

A iniciativa deverá permitir à Alemanha beneficiar da experiência ucraniana acumulada no desenvolvimento e utilização de sistemas não tripulados em combate, ao mesmo tempo que Kiev procura aumentar a produção e o acesso a novas tecnologias militares.