35ª edição dos ADCE Awards conta com três jurados portugueses

Filipe Mesquita, da This is Pacifica, Pedro Barroso, da Uzina, e Sara Soares, da VML, compõem a lista dos prémios ADCE. São 55 jurados, provenientes de 25 países europeus.

O Art Directors Club of Europe (ADCE) revelou a composição completa do júri para a 35.ª edição dos ADCE Awards. A lista de mais de 55 profissionais provenientes de 25 países conta com três jurados portugueses, o mesmo número que na edição do ano passado. A recém-nomeada presidente do ADCE e chairwoman do Jung von Matt Group, Dörte Spengler-Ahrens, assume a presidência geral do júri.

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Na categoria de “Design”, Filipe Mesquita, diretor criativo da This is Pacifica, é um dos membros do júri presidido por Liza Enebeis, do Studio Dumbar/DEPT (Países Baixos). Já Pedro Barroso, supervisor criativo e diretor de arte da Uzina, vai avaliar as submissões da categoria “Integrated & Innovation”. A presidência do júri na categoria está a cargo de Alejandro di Trolio, da Cheil (Espanha).

O júri do ano inaugural da categoria “Creativity by Industry Sectors” integra Sara Soares, diretora criativa executiva da VML Portugal. A presidência está a cargo de Sophia Lindholm, diretora criativa independente sueca. A nova categoria procura reconhecer não só a excelência criativa, mas também o contexto estratégico, cultural e industrial por trás de cada projeto.

Nas restantes categorias, presidem:

“Film & Audio” — Riccardo Fregoso, da Dentsu Creative (Itália)

“Print & Outdoor” — Márton Jedlicska, da Publicis Media (Hungria)

“Interactive & Mobile” — Juliana Paracencio, da Droga5 (Reino Unido)

“Brand Development & Experience” — Malcolm Poynton, ex-Cheil Worldwide (Reino Unido)

Pela primeira vez, os projetos inscritos num dos prémios locais elegíveis também podem competir a nível europeu — ao contrário de edições anteriores, que se limitavam aos vencedores. Este ano a Turquia passa também a marcar presença, após se tornar membro.

As inscrições estão abertas a participantes de competições organizadas pelos 25 clubes membros do ADCE, bem como de uma seleção de festivais elegíveis promovidos por entidades não membros em toda a Europa. O prazo limite para submissões é 25 de setembro de 2026, com os vencedores a serem anunciados a 20 de novembro de 2026.

No ano passado, Portugal ganhou 15 prémios nos ADCE Awards, tendo sido o quarto país mais premiado no concurso. Os portugueses Adriano Esteves, fundador e diretor criativo da Bürocratik, Eduardo Aires, fundador e diretor criativo do Studio Eduardo Aires e Rita Salvado, diretora criativa da BBDO Portugal, fizeram parte do paínel de jurados.