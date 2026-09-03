Angels Way investe em mais quatro startups. Está a 75% do objetivo

Lampsy, Intuitivo, Smashpro e UpSpeech são as novas apostas do Angels Way, elevando para 15 startups e para 750 mil euros o montante já alocado por este coletivo de mais de 400 pequenos investidores para o ecossistema de startups nacional.

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Constituído por uma comunidade de 436 angel investors, o Angels Way é um dos fundos sob gestão da OW Ventures. Dedicado a investimento em startups early stage, o fundo investe um ticket máximo de 50 mil euros por startup, tendo como objetivo investir um milhão de euros em 20 startups portuguesas com impacto tecnológico.

“Este caminho valida um modelo de democratização do investimento e repensa a forma como podemos identificar e apoiar o talento e a inovação. Em ano e meio, demonstrámos ser possível estruturar um fundo regulado, com 436 investidores a participar ativamente em todo o ciclo de investimento. Mostrámos que o investimento em fase inicial pode ser mais justo e estimulante. Mais do que um fundo, somos hoje uma comunidade comprometida em criar valor para ideias transformadoras”, diz Tocha, executive partner da Olisipo Way.

Com estas quatro novas apostas eleva-se para 15 o número de startups já investidas, tendo já sido atingido 75% do objetivo do fundo. As startups já investidas estão avaliadas em 79,5 milhões de euros, segundo informação avançada no mesmo comunicado.

“A nossa tese de investimento não se limita a um setor específico, procuramos padrões de excelência que atravessam indústrias. Smashpro, Lampsy, Intuitivo e UpSpeech são exemplos claros disso: quatro startups, quatro mercados, mas todas construídas sobre fundamentos sólidos de produto, execução e ambição de escala internacional”, refere Luís Filipe Gutman, managing partner da OW Ventures, citado em comunicado.