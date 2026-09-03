Aralab de Sintra acelera internacionalização e compra empresa no Reino Unido

A fabricante de câmaras climáticas Aralab, com sede em Sintra, anunciou esta quinta-feira que adquiriu 100% da britânica Alphatech.

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A aquisição permite à empresa liderada por Luís Branco ter uma “representação direta no Reino Unido, um dos maiores mercados mundiais de câmaras climáticas”. A Aralab prevê com este operação fechar 2026 com uma faturação de 25 milhões de euros.

“A aquisição da Alphatech representa mais um marco na estratégia de crescimento internacional da Aralab. O Reino Unido é um dos mercados mais relevantes e sofisticados a nível mundial para soluções de controlo ambiental e ensaios climáticos”, afirma Luís Branco, CEO da Aralab, citado em comunicado.

Segundo o responsável, a operação permitirá à empresa “reforçar significativamente a nossa proximidade aos clientes, consolidar a capacidade de resposta local e acelerar o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio”.

A aquisição da Alphatech representa mais um marco na estratégia de crescimento internacional da Aralab. O Reino Unido é um dos mercados mais relevantes e sofisticados a nível mundial para soluções de controlo ambiental e ensaios climáticos. Luís Branco CEO da Aralab

A operação no Reino Unido surge depois de, em março deste ano, a Aralab ter adquirido, em parceria com a alemã Memmert, 51% da indiana Newtronic, fabricante de equipamentos de ensaio ambiental e soluções laboratoriais com mais de 45 anos de atividade. Em fevereiro, a empresa tinha anunciado o arranque da produção de câmaras climáticas na China e a abertura de uma área comercial na Europa.

Fundada em 1985 pelos irmãos João e Eduardo Araújo, a Aralab tem sede em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, e conta com cerca de 110 trabalhadores. No ano passado, registou um volume de negócios de 19 milhões de euros e exportou mais de 80% da produção para mais de 80 países nos cinco continentes.

Entre os clientes estão marcas como Bayer, BASF, Eurofins, Bosch, Continental, FIAT, Airbus, Thales, Renault, Jaguar e Land Rover, bem como polos científicos ligados à NASA, ESA, Fraunhofer e INRAE, entre outros.