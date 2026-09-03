Azores Airlines reduz prejuízo para 37,1 milhões de euros no primeiro semestre

A Azores Airlines registou um prejuízo de 37,1 milhões de euros no primeiro semestre, menos 3,9 milhões face ao período homólogo, enquanto a SATA Air Açores baixou o prejuízo para 2,1 milhões de euros, foi revelado esta quinta-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Segundo a informação a que a agência Lusa teve acesso, a Azores Airlines apresentou um resultado líquido negativo de 37,1 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o que representa uma melhoria de cerca de 3,9 milhões de euros comparativamente ao prejuízo de 41,1 milhões de euros registado no primeiro semestre de 2025.

A SATA realça que os resultados do primeiro semestre foram afetados pela “subida expressiva dos preços dos combustíveis” e por “irregularidades operacionais associadas a eventos meteorológicos adversos”, adiantando que os custos com combustíveis aumentaram 29% em comparação com o período homólogo.

De acordo com o grupo de aviação açoriano, o impacto económico do aumento do preço dos combustíveis foi de cerca de 11,5 milhões de euros na Azores Airlines (responsável pelos voos entre a região e o exterior) e 1,5 milhões na SATA Air Açores (que opera interilhas).

No caso da Azores Airlines, cujo resultado beneficiou do “efeito favorável das diferenças cambiais”, as receitas operacionais foram de 134,4 milhões de euros (uma redução de 1% face a 2025), mas a receita de passagens aumentou para 81,2 milhões de euros (um crescimento de 4,4% face ao período homólogo).

Os custos operacionais da companhia aérea que está em processo de privatização aumentaram 4,8% (142 milhões de euros), com a SATA a garantir que a subida se deve “integralmente” ao aumento dos preços de combustíveis (que representaram 40,6 milhões de euros).

Nos primeiros seis meses do ano, a Azores Airlines baixou o número de voos realizados para 5.037 (menos 8,1% face ao mesmo período de 2025) e transportou perto de 701 mil passageiros (uma redução de 7,7%), tendo tido 249 cancelamentos (um aumento de 104%, com impacto estimado de quatro milhões de euros).

A SATA destaca que a Azores Airlines reduziu em cerca de 1,8 milhões de euros os custos com voos em regime de ACMI (aluguer de aeronave com tripulação), em 1,8 milhões de euros os custos com ‘catering’ e cerca de um milhão de euros na “gestão dos recursos humanos”.

Os resultados antes de juros, impostos e depreciações (EBITDA) da Azores Airlines foram negativos em 7,6 milhões de euros quando no mesmo período de 2025 foram positivos (em 300 mil euros), com a companhia a garantir que tal se deve ao “impacto excecional da subida exponencial do preço do combustível”.

Já a SATA Air Açores teve um prejuízo de 2,1 milhões de euros no primeiro semestre, o que representa uma melhoria de 1,3 milhões face ao mesmo período do ano passado (3,4 milhões), enquanto as receitas e o custos diminuíram 10% e 13% para 54,9 e 52,1 milhões de euros, respetivamente.

Segundo o documento, o EBITDA da companhia que liga as ilhas açorianas continuou a ser positivo e aumentou para 2,7 milhões de euros (um aumento 1,4 milhões face ao primeiro semestre de 2025).

A SATA Handling, nos primeiros resultados enquanto empresa autónoma do grupo, registou um prejuízo de 2,2 milhões de euros e um EBITDA negativo em 1,8 milhões no primeiro semestre.

A 22 de maio foram divulgadas as contas anuais referentes a 2025 tendo sido indicado que a Azores Airlines registou um prejuízo de 53,9 milhões de euros no ano passado, menos 17,3 milhões face a 2024, enquanto a SATA Air Açores baixou o prejuízo para 6,4 milhões de euros.