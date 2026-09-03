Casa Branca pressiona empresas a boicotar Cimeira do Espaço de Macron

A Casa Branca pressionou empresas do setor do espaço norte-americanas a não marcar presença na cimeira do Espaço de Macron, a realizar-se em Paris, durante a próxima semana. Mais de 12 países irão marcar presença no encontro.

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Um responsável do Gabinete de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca disse, numa chamada privada realizada na quinta-feira com várias empresas, entre as quais a SpaceX, a Stoke Space, a K2 Space e a Astra, que a participação na cimeira em Paris, poderia ser interpretada como um apoio tácito às políticas da União Europeia, segundo dois representantes do setor e um assessor do Congresso familiarizados com o tema, noticia o Politico.

Segundo as fontes ouvidas pela publicação, o responsável da Casa Branca terá referido que não teria havido uma coordenação entre a França e os EUA sobre a cimeira, que os painéis não incluíam a perspetiva dos EUA e poderiam ser prejudiciais aos esforços da indústria norte-americana, referindo ainda que a França tinha “práticas anticoncorrenciais”.

A decisão sobre a participação na Cimeira, terá transmitido a Casa Branca, caberá às empresas, mas terá sido interpretada como um apelo ao boicote ao encontro que vai reunir no Grand Palais mais de 120 países.

A pressão da Administração norte-americana surge num momento em que as relações entre os Estados Unidos e a Europa estão sob crescente tensão, com o tema das tarifas, o destacamento de tropas norte-americanas no região e a guerra no Irão.