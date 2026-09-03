Em atualização ChatGPT regista falhas a nível global. OpenAI diz que está a mitigar problema
Plataforma está a registar falhas e a impedir milhares de utilizadores de gerar respostas, com as queixas a surgirem de várias partes do mundo. A ferramenta Codex também está a registar falhas.
O ChatGPT está a registar falhas a nível global na tarde desta quinta-feira, com utilizadores a reportarem dificuldades no acesso e na utilização do serviço. A OpenAI já confirmou a existência de problemas que também estão a afetar o Codex.
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A tecnológica reconheceu o problema na sua página oficial, onde começou por indicar que estava a investigar a situação nos serviços afetados. Mais tarde, a empresa informou que já tinha aplicado uma medida para mitigar o problema e que estava a acompanhar a recuperação dos serviços.
No entanto, numa atualização publicada às 16h43, a OpenAI classificou o incidente como “identificado” e indicou que os serviços continuam a apresentar um desempenho degradado.
O problema está a afetar várias funcionalidades do ChatGPT, com utilizadores a relatarem dificuldades no acesso à plataforma e erros durante a utilização. O Codex, ferramenta da OpenAI direcionada para programação, também está entre os serviços afetados.
A falha está a ser registada por utilizadores em diferentes partes do mundo. De acordo com o portal especializado Downdetector, foram registados mais de 1.300 relatos de falhas em Portugal, com as primeiras queixas a surgirem às 15h34. Nos EUA, os problemas começaram por volta das 15h, com o pico de queixas a ser registado às 16h04, totalizando quase 39 mil relatos de falhas.
A OpenAI não revelou, para já, a origem do problema. Apesar de já ter aplicado uma medida de mitigação, a tecnológica continua a acompanhar a situação e não indicou quando prevê que os serviços regressem ao funcionamento normal.
(Notícia em atualização)
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