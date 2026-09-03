Edição especial Berlingo é o carro dois milhões produzido em Mangualde

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Fundada em 1962 sob a designação de Citroën Lusitânia, a fábrica da Stellantis de Mangualde iniciou a produção dois anos depois, em 1964, com o lendário Citroën 2CV AZL. Esta quarta-feira, 2 de setembro, alcançou o marco histórico de dois milhões produzidos em Mangualde, com o Citroën ë-Berlingo Van, de cor Cinzenta, edição especial Berlingo 30 anos, para um cliente da região de Leiria.

Este novo marco surge depois de a fábrica, que é responsável por 27% de todos os veículos produzidos em Portugal, ter registado seu recorde histórico com 91.670 veículos produzidos, no último ano.

Com uma produção diária de 372 veículos por dia em três turnos de produção, dos quais 95% são destinados à exportação, a unidade empresa diretamente 900 colaboradores e é responsável por mais de um milhar de empregos indiretos e tem conseguido afirmar a sua importância estratégica no grupo automóvel.

“Atingir o marco dos dois milhões de veículos produzidos é um testemunho vivo do rigor, da paixão e do empenho de várias gerações de colaboradores em Mangualde. Este feito pertence a toda a nossa equipa e demonstra o papel fulcral que esta fábrica desempenha no ecossistema industrial da Stellantis e no tecido económico de Portugal”, comenta Múcio Brasileiro, citado em comunicado.

“Continuamos focados em liderar a transição para a mobilidade elétrica, combinando a nossa rica tradição com a constante inovação e sustentabilidade”, destaca o diretor do centro de produção de Mangualde da Stellantis.

A fábrica de Mangualde foi crescendo e ganhando novos modelos nos últimos anos. A empresa, que produziu modelos icónicos como o Citroën DS, MÉHARI, AX e Saxo, e fabricou, a 27 de julho de 1990, o último 2CV do mundo, produz veículos comerciais ligeiros e versões de passageiros (térmicos e elétricos) para quatro marcas do Grupo: Peugeot (Partner/Rifter), Citroën (Berlingo/Berlingo Van), Opel (Combo/Combo Life) e Fiat (Qubo/Doblò). “Contribui, assim, decisivamente para a liderança incontestável da Stellantis em Portugal e, em particular, no mercado VCL”, destaca a empresa.

“Mangualde foi a primeira fábrica em Portugal a produzir veículos de passageiros e comerciais ligeiros elétricos a bateria em grande série, afirmando-se como uma referência na mobilidade elétrica sustentável no país”, destaca o mesmo comunicado.

Em junho passado, a unidade foi escolhida para ser um dos locais onde serão produzidas as novas versões dos furgões da Citroën, Peugeot, Fiat e Opel.

“Adicionalmente, a unidade dispõe do CustomFit Center, uma área dedicada à transformação e personalização de frotas diretamente na linha de fabrico, garantindo os mais elevados padrões de qualidade, segurança e rigor nos prazos de entrega para o cliente final”, conclui a empresa.