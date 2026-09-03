Advocatus

Filipe Vieira integra a Schiappa Cabral & Associados

Com mais de 25 anos de experiência em algumas das principais sociedades de advogados, entre as quais a PLMJ e a AAA, o advogado junta-se agora à Schiappa Cabtal como of counsel.

O advogado Filipe Vieira integra a Schiappa Cabral & Associados. Com mais de 25 anos de experiência e um percurso desenvolvido em algumas das principais sociedades de advogados, entre as quais a PLMJ e a AAA, o advogado franco-português junta-se agora à Schiappa Cabral & Associados como of counsel.

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Licenciado e Mestre pela Universidade de Paris, Filipe Vieira tem desenvolvido a sua atividade em Portugal, sobretudo junto de investidores, com particular enfoque nas áreas do Direito Imobiliário, do Turismo, da Construção e do Contencioso. A sua integração vem consolidar a aposta da Schiappa Cabral & Associados no mercado francófono, segundo comunicado do escritório.

Filipe Vieira contribui, assim, para o crescimento da Schiappa Cabral & Associados, depois de Cecília Anacoreta Correia ter também ingressado na sociedade como of counsel, na área do Direito Público.

A Schiappa Cabral & Associados prossegue o seu foco de crescimento sustentado, alicerçado em advogados com maturidade de percurso e complementaridade de áreas de atuação.

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