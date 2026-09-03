Fisco devolve 2,66 mil milhões de euros em reembolsos de IRS

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apurou 2,66 mil milhões de euros em reembolsos de IRS na campanha de 2026. Até 31 de agosto, porém, tinha efetivamente pago 2,59 mil milhões de euros, correspondentes a mais de 2,557 milhões de reembolsos, segundo informação enviada pelo Ministério das Finanças ao ECO.

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O valor dos reembolsos apurados este ano representa um aumento significativo face à campanha anterior. São mais 210 milhões de euros, ou 8,6%, do que o montante registado no mesmo período do ano passado.

Também aumentou o número de contribuintes com imposto a receber. Até ao final de agosto, 2,713 milhões de declarações deram origem a reembolso, mais 92.128 do que na campanha anterior, o equivalente a uma subida de 3,5%.

De acordo com os mesmos dados, até 31 de agosto, a AT tinha liquidado 6,505 milhões de declarações, mais 171 mil do que na campanha anterior. E, apesar de o número de declarações com reembolso ter crescido, o número de notas de cobrança manteve-se praticamente inalterado, em 1,727 milhões.

A diferença entre o valor dos reembolsos apurados e o montante efetivamente pago até 31 de agosto é de cerca de 70 milhões de euros. Ou seja, dos 2,66 mil milhões de euros que resultaram das liquidações, 2,590 mil milhões já tinham sido transferidos para os contribuintes no final do prazo.

O número de reembolsos pagos — mais de 2,557 milhões — é também inferior às 2,713 milhões de declarações que deram origem a reembolso.

O Ministério das Finanças indica ainda que o prazo médio global de pagamento dos reembolsos através do IRS automático foi de 11,96 dias.

Dia 31 de agosto é a data que marca o fim de uma das principais etapas da campanha de IRS: termina o prazo para a AT proceder ao pagamento dos reembolsos de IRS, mas é também a data até à qual os contribuintes que ficaram com imposto a pagar devem liquidar o acerto.