Fundação Jiménez Díaz é o hospital público com a melhor experiência do paciente em Espanha, segundo a Anpass

A Associação Nacional de Doentes do Sistema de Saúde (Anpass) analisou a experiência dos pacientes dos grandes hospitais de referência de cada comunidade autónoma com base na avaliação dos próprios utilizadores. O resultado coloca a Fundação Jiménez Díaz (Madrid) na liderança, com uma pontuação de 8,2 em 10.

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A Fundação Jiménez Díaz lidera o ranking nacional, muito à frente das restantes, e é o único centro que ultrapassa o 8 (8,2). Depois disso, apenas quatro hospitais alcançam a secção de excelência e o grupo líder está agrupado numa margem muito estreita, cerca de 7: a Clínica de Santiago (CHUS), a Santa Creu i Sant Pau, o Vall d’Hebron e o Hospital de Cruces.

A Comunidade de Madrid é a mais presente na zona superior: coloca quatro hospitais no top dez (Fundación Jiménez Díaz, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro e La Paz). O top 10 é completado por referências da Galícia, Catalunha, País Basco, Navarra e Cantábria, numa fotografia territorialmente diversa.

“O facto de um único hospital ultrapassar os 8 indica-nos que ainda há um longo caminho a percorrer para colocar o paciente no centro também, especialmente em hospitais grandes. A avaliação dos cidadãos não é um capricho: reflete como são tratados, como são informados, como são acompanhados e quanto tempo são obrigados a esperar. Pedimos que esta voz seja ouvida e se torne uma alavanca para melhorias, não uma anedota”, disse Mercedes López, presidente da Anpass.

NAVARRA E MADRID, NA LIDERANÇA

A Anpass também agregou os resultados por comunidade autónoma, combinando a reputação dos seus hospitais de alta complexidade (média ponderada pelo número de avaliações e ajustada de acordo com o número de centros que cada comunidade contribui). Navarra e Madrid lideram o ranking, seguidos pela Cantábria, País Basco, Catalunha e Galiza.

Para preparar o ranking, o Anpass baseia-se nas avaliações que os próprios pacientes partilham, ponderadas publicamente pelo seu volume, num total de 59 hospitais de alta complexidade em todo o país.

O resultado é expresso como uma pontuação de 0 a 10. O estudo está limitado aos grandes hospitais de referência (de elevada complexidade) em cada comunidade, excluindo centros pequenos ou outros, para comparar apenas entre iguais. O indicador reflete a experiência percebida pelos pacientes, não a qualidade clínica, que depende de outros fatores.