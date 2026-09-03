Generali GC&C e Descartes Underwriting reforçam parceria para seguros paramétricos
A Generali (GC&C) e a Descartes renovaram a parceria de longo prazo em seguros paramétricos partilhando tecnologia, análise de dados e modelação de risco de clima e eventos emergentes.
A Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) e a Descartes Underwriting anunciaram esta quarta-feira a renovação da sua parceria de longo prazo para a disponibilização de soluções de seguros paramétricos orientados para clientes corporativos e do setor público.
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A colaboração entre as duas empresas, iniciada em 2019, combina a capacidade de subscrição, alcance global e gestão de carteira da unidade da GC&C com a tecnologia, análise de dados e modelação de risco de clima e eventos emergentes desenvolvida pela Descartes.
O seguro paramétrico recorre a dados em tempo real, imagens de satélite e modelos de inteligência artificial para definir parâmetros e limites pré-acordados que, quando atingidos, desencadeiam o pagamento, permitindo um acesso mais rápido aos fundos após a ocorrência de um evento coberto.
Segundo as empresas, o objetivo é dar resposta à crescente procura por mecanismos alternativos de transferência de risco, complementando as apólices tradicionais e melhorando o acesso a liquidez financeira perante fenómenos climáticos e outros riscos emergentes.
Em comunicado, Christian Kanu, CEO da Generali Global Corporate & Commercial, destacou que a combinação de capacidades permite oferecer “maior transparência e acelerar o acesso aos fundos”, contribuindo para “reduzir a lacuna de proteção e reforçar a resiliência em regiões vulneráveis a catástrofes naturais”.
Por seu lado, Tanguy Touffut, cofundador e CEO da Descartes, sublinhou que a continuidade da parceria consolida o trabalho conjunto desenvolvido nos últimos sete anos, focado no desenvolvimento de ferramentas de apoio à gestão de risco das empresas perante a incerteza climática.
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