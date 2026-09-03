Juros da dívida da Zona Euro aliviam ao sétimo dia

Os juros da dívida dos governos da Zona Euro estão a aliviar esta quinta-feira, na primeira pausa do sell-off que castigou os mercados obrigacionistas em todo o mundo nos últimos dias.

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A yield associada às obrigações a dez anos de Portugal cai cerca de quatro pontos base, para 3,698%, depois de ter atingido máximos de nove anos esta quarta-feira.

A mesma tendência de descompressão se verifica em Espanha e Alemanha, dois referenciais para Portugal. Os juros espanhóis no mesmo prazo cedem três pontos base, para 3,8076%, mantendo-se nos valores mais elevados desde 2023.

Também as taxas associadas aos bunds, que servem de referência para toda a região da moeda única, caem 1,5 pontos base, para 3,3604%, permanecendo em máximos desde 2011.

Os últimos dias foram marcados por uma forte pressão vendedora nos mercados obrigacionistas globais perante os receios dos investidores com o impacto da subida dos preços do petróleo na inflação e na necessidade de os bancos centrais terem de apertar as condições financeiras para evitar um descontrolo nos preços no consumidor.

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Países com dívidas públicas elevadas e contas públicas mais problemáticas como França, EUA e Japão foram dos mais penalizados pelos investidores.

O barril Brent está perto dos 100 dólares por barril e o crude WTI negoceia acima dos 90 dólares, com os preços em alta por causa da recente escalada militar no Médio Oriente.

A subida dos preços da energia – incluindo não só o petróleo, mas também o gás natural – levou os investidores a reverem as suas expectativas para os bancos centrais, esperando que sejam mais agressivos para travar uma espiral inflacionista.

O Banco Central Europeu (BCE) vai subir os juros já na reunião da próxima semana e os mercados antecipam que venha a promover um novo agravamento de 25 pontos na reunião agendada para dezembro, o que significará que a taxa de depósitos terminará o ano nos 2,75%, o nível mais elevado desde março de 2025.