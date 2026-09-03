Lendas e “Aficiones Unidas” unem forças para levar a experiência do museu aos clubes de adeptos durante a época 2026/27

Legends, The Home of Football e “Aficiones Unidas” chegaram a um acordo de colaboração para a época 2026/27 com o objetivo de aproximar a experiência do museu dos clubes de adeptos, federações de clubes de adeptos e adeptos em toda Espanha.

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Esta colaboração foi assinada esta quinta-feira por José Hidalgo, presidente das “Aficiones Unidas”, e Alberto Díaz, CEO da Legends, e irá prolongar-se ao longo da época desportiva.

Ao abrigo deste acordo, os membros dos clubes de adeptos integrados nas “Aficiones Unidas” Unidas poderão beneficiar de descontos especiais nos bilhetes das Lendas, sujeitos à data, sessão e disponibilidade. As condições incluem um desconto de 40% para grupos de 20 pessoas ou mais, 30% para grupos entre 10 e 19 pessoas e 20% para bilhetes individuais.

Os clubes de adeptos fazem parte da essência do futebol e representam uma forma única de o experienciar e transmitir de geração em geração.

“Este acordo permite que a Legends se aproxime dos fãs de toda a Espanha e que aqueles que visitam Madrid durante a época possam também desfrutar de um espaço que abrange a história, emoção e grandes momentos deste desporto”, disse Alberto Díaz, CEO da Legends.

Por sua vez, José Hidalgo, presidente da “Aficiones Unidas”, afirmou que é “uma satisfação assinar este acordo” com o Museo Legends. “Os adeptos são a alma do futebol e é por isso que este acordo é tão especial para nós. Queremos que os nossos adeptos tenham acesso privilegiado a um espaço que preserve a história do futebol e os seus grandes momentos. É mais um passo na nossa missão oferecer experiências únicas e continuar a fortalecer a ligação entre a paixão dos clubes de adeptos e o legado do futebol”.

Estas vantagens serão articuladas através de códigos promocionais específicos, facilitando o acesso dos adeptos aos Legends tanto em visitas individuais como em viagens organizadas pelos próprios clubes.

ALIANÇA

O acordo será válido durante toda a época 2026/27. Para além da sua apresentação inicial e das ações que coincidem com o início da LALIGA, a colaboração prevê comunicações especificamente dirigidas aos adeptos dos clubes quando as suas equipas viajam para Madrid, bem como iniciativas em períodos de destaque no calendário.

Com esta colaboração, a Legends fortalece a sua ligação com os clubes de adeptos e adeptos como parte essencial da cultura do futebol, enquanto a “Aficiones Unidas” expande os benefícios e experiências que disponibiliza aos seus membros em movimento.

Localizado na Puerta del Sol, em Madrid, Legends, A Casa do Futebol, reúne peças e objetos originais de alguns dos grandes momentos da história do futebol nacional e internacional, oferecendo uma viagem pela evolução do desporto e das suas principais competições, clubes e protagonistas.