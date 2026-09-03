Mitsubishi Fuso retoma atividade no Tramagal e reafirma fábrica como centro de produção europeu

A Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE) retomou a atividade no Tramagal em 24 de agosto e esta quinta-feira reafirmou a fábrica como base central de produção das operações europeias, papel que se mantém após a integração no Grupo ARCHION.

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“A fábrica do Tramagal mantém-se como a base central de produção das operações europeias da Mitsubishi Fuso. Esta situação não se alterou após a integração da Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) no Grupo ARCHION”, afirmou à Lusa fonte oficial da empresa, em resposta a questões sobre a atividade e perspetivas da unidade industrial.

Segundo a Mitsubishi Fuso (MFTE), a Europa continua a ser um dos mercados mais importantes da empresa e a fábrica do Tramagal, no concelho de Abrantes, distrito de Santarém, “desempenha um papel fundamental” no fornecimento aos clientes em toda a região.

A unidade industrial, indica a MFTE, retomou as operações em 24 de agosto, após o habitual período de paragem de verão, empregando atualmente cerca de 400 trabalhadores.

O regresso ocorreu depois de um período de redução da atividade, com a produção suspensa durante julho, mês em que 267 trabalhadores foram abrangidos por ‘lay-off’, através de redução temporária do horário de trabalho ou suspensão dos contratos, seguindo-se o encerramento para férias em agosto.

Antes da paragem, a empresa tinha anunciado um ajustamento dos planos de produção e da estrutura de recursos humanos, incluindo um programa de saídas voluntárias.

Em 21 de agosto, a Mitsubishi Fuso tinha indicado à Lusa que a produção estava prevista ser retomada em setembro, enquanto Dário Lima, trabalhador da empresa e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente (SITE-CSRA), apontava para o regresso dos trabalhadores em 24 de agosto e para o reinício da produção na semana seguinte.

O dirigente sindical indicou então que a informação transmitida aos trabalhadores apontava para uma produção de cerca de 20 camiões por dia a partir de setembro e até ao final do ano, abaixo das 28 unidades diárias que a fábrica chegou a produzir.

Questionada agora sobre o nível de produção, a Mitsubishi Fuso não confirmou aquela previsão, indicando que os volumes e o planeamento produtivo constituem informação comercialmente sensível.

Relativamente à gama produzida no Tramagal, a empresa confirmou que o Canter a gasóleo de 3,5 toneladas não está atualmente em produção, mantendo-se o fabrico, para o mercado europeu, dos Canter de 6, 7,49 e 8,55 toneladas.

A fábrica produz igualmente os eCanter totalmente elétricos nas versões de 4,25, 6, 7,49 e 8,55 toneladas, não tendo a empresa divulgado o peso de cada modelo na produção da unidade.

Sobre as perspetivas para 2027, a Mitsubishi Fuso indicou que os planos de produção são regularmente ajustados à procura dos clientes e às condições do mercado, sem avançar previsões para o próximo ano.

A empresa também não antecipou novos modelos, projetos ou investimentos para o Tramagal no âmbito da integração no Grupo ARCHION, indicando que avalia continuamente oportunidades para reforçar o negócio e que eventuais planos futuros serão anunciados no momento adequado.