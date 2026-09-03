BRANDS' ECO MOIDA K-Beauty expande para Portugal com assessoria da Oporto Accounting
A marca sul-coreana de K-beauty inaugurou as primeiras lojas em Portugal num projeto de expansão acompanhado pela Oporto Accounting.
A MOIDA, retalhista sul-coreana de K-beauty, entrou no mercado português com a abertura da primeira loja na Rua de Santa Catarina, no Porto, seguida de uma segunda loja na Rua do Carmo, no Chiado, em Lisboa. A operação insere-se na expansão europeia da marca, já presente em mercados como o Reino Unido, França, Itália e Alemanha. A entrada da insígnia em Portugal contou com a assessoria integral da Oporto.
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A MOIDA integra a Silicon2, empresa sul-coreana de distribuição e plataforma de K-beauty. A Silicon2 opera a StyleKorean.com, uma das maiores plataformas globais de comércio online de produtos de beleza coreanos, e tornou-se um player relevante no retalho B2C.
A entrada da insígnia em Portugal contou com a assessoria integral da Oporto Accounting, empresa especializada no apoio a investidores estrangeiros que pretendem implementar-se em Portugal.
A equipa apoiou a implementação da operação em Portugal, incluindo a constituição da sociedade e a coordenação das áreas contabilística, fiscal, laboral e jurídica.
Para Bruno Varajão, CEO e fundador da Oporto Accounting, o projeto ilustra as exigências práticas associadas ao investimento internacional:
“A entrada num novo mercado exige coordenar especialidades distintas e alinhar procedimentos entre equipas de diferentes países. O nosso papel é estruturar o processo para garantir total conformidade legal e eficiência no arranque e gestão da operação.”
O projeto foi conduzido por uma equipa multidisciplinar liderada por Bruno Varajão, CEO, com o apoio jurídico de Pedro Cunha, Head of Legal, e a gestão de recursos humanos coordenada por Odete Silva, Head of HR.
Com presença no Porto e em Lisboa, a Oporto Accounting presta serviços integrados de contabilidade, fiscalidade, assessoria jurídica, recursos humanos e consultoria de gestão, atuando como ponto de contacto local para grupos internacionais que pretendem instalar ou gerir operações em Portugal com rigor e eficiência.
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