NOS contrata seis ‘reforços’ para a nova época de futebol

A campanha recorre aos códigos dos anúncios de contratações no futebol para apresentar as novas “aquisições” da marca.

A NOS vai jogar a nova época de futebol com uma equipa própria de seis criadores de conteúdos, escolhidos para acompanhar ao longo da temporada SL Benfica e Sporting CP, os dois clubes com os quais a marca mantém uma ligação. A aposta pretende reforçar a ligação aos adeptos através de conteúdos e experiências associados aos dois clubes.

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Hélder Tavares, Margarida Antunes e André Leitão vão representar o SL Benfica, enquanto Bernardo Almeida, Mafalda Creative e Afonso Santos ficam ligados ao Sporting CP. Os seis criadores são adeptos dos clubes que representam.

A estratégia arranca com dois filmes digitais, um por clube, que apresentam os criadores como os novos “reforços” da NOS para a temporada 2026/27. A campanha recorre aos códigos dos anúncios de contratações no futebol para apresentar as novas “aquisições” da marca.

“Na NOS, ligamos pessoas entre si, mas também às suas paixões, àquilo que realmente importa para cada um”, afirma António Fuzeta da Ponte, diretor de marca e comunicação da operadora. O futebol é “um território que as pessoas já reconhecem como natural para a NOS e onde essa ligação é particularmente forte. Por isso, queremos estar cada vez mais próximos dos adeptos, não apenas associados aos clubes, mas a viver com eles aquilo que torna esta paixão tão especial”, conclui.

Os seis criadores estarão nos estádios, a partir dos camarotes NOS, e acompanharão também os clubes nas suas deslocações internacionais, produzindo conteúdos sobre os momentos mais relevantes da temporada.

A ativação terá também uma componente inspirada nos videojogos de futebol. A 7 de setembro, a marca lança os Creators’ Cards, dois carrosséis que apresentam os seis criadores através de diferentes atributos, entre os quais “Humor”, “Clubismo”, “Drip”, “Superstição” e “Delulu”.

A aposta insere-se, assim, na estratégia da NOS para trabalhar o futebol através de conteúdos e experiências, usando os criadores como intermediários entre a marca, os clubes e as comunidades de adeptos.

A iniciativa dá continuidade ao posicionamento ao posicionamento “se é importante para ti, é importante para nós”.