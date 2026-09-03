Ordino, Arcalís e Grandvalira celebrarão o Dia de Meritxell com acesso gratuito ao Miradouro Solar de Tristaina e ao Funicamp

Um dia que permitirá desfrutar gratuitamente de duas das atrações da sua montanha: o Miradouro Solar de Tristaina, em Ordino Arcalís, e o Funicamp, no bairro de Encamp, em Grandvalira.

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No caso de Ordino Arcalís, a iniciativa atinge a sua quinta edição este ano e mantém a mesma operação dos últimos anos. As pessoas que tenham reserva para fazer uma refeição num estabelecimento na freguesia de Ordino poderão aceder gratuitamente ao teleférico de Tristaina e ao telecadeira de Creussans para chegar ao Miradouro Solar de Tristaina.

Uma vez feita a reserva, será o próprio estabelecimento que informará o resort sobre o nome e o número de pessoas. Os visitantes terão de levantar os convites nos bilhetes da Hortell. O horário de funcionamento do teleférico será das 8h30 às 17h e do telecadeira das 8h45 às 16h40. Será necessário chegar antes das 15h à bilheteira para levantar os convites, pois a última subida prevista será às 15h30.

Quanto ao Funicamp, os visitantes poderão aceder gratuitamente novamente durante todo o dia do festival Meritxell, que será o último dia em que a instalação do Encamp estará operacional este verão.

Assim, quem quiser aproveitar o último dia da época de verão do Funicamp poderá fazê-lo gratuitamente e descobrir a nova escultura do Urso do Acampamento ‘Huellas Alzadas’, as rotas de bicicletas elétricas de Grandvalira ou a excelente gastronomia do restaurante El Racó de Solanelles, entre outros.

O Funicamp será o primeiro a concluir a época de verão nos Grandvalira Resorts. As restantes atividades da Grandvalira continuarão a funcionar até 13 de setembro, com exceção do Golf de Soldeu, que permanecerá operacional até 27 de setembro, enquanto o Parque de Bicicletas Pal Arinsal continuará aberto aos fins de semana até 12 de outubro.

Os acessos ao Miradouro Solar de Tristaina em Ordino Arcalís permanecerão em funcionamento até 1 de novembro.