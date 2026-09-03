Proença de Carvalho assessora Crest Capital Partners na compra do Grupo Tecnopack,Embalpom e Pack Solutions
A equipa da Proença de Carvalho envolvida na operação foi liderada pelo sócio André Matias de Almeida e a coordenação ficou a cargo do associado sénior Miguel Almeida Simões.
A Proença de Carvalho assessorou a Crest Capital Partners na aquisição da Tecnopack, da Embalpom, da Seven Way, da Tectray, da Teclogistics e da Etirótulos, bem como das demais subsidiárias envolvidas na operação.
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A operação insere-se numa estratégia de consolidação no setor das embalagens, reunindo numa única plataforma sociedades com atividade complementar no comércio, produção, logística, rotulagem e assistência técnica de equipamentos e soluções de embalagem, com presença relevante nos segmentos industrial e agroalimentar. “A dimensão desta operação, que abrangeu um perímetro societário alargado, com origens e realidades societárias distintas, exigiu uma coordenação muito próxima entre as diferentes equipas e um elevado rigor na estruturação contratual, para que a Crest pudesse constituir, desde o primeiro dia, uma plataforma integrada e coesa no setor das embalagens”, refere André Matias de Almeida.
A equipa da Proença de Carvalho envolvida na operação foi liderada pelo sócio André Matias de Almeida e a coordenação ficou a cargo do associado sénior Miguel Almeida Simões. A equipa contou ainda com a participação dos advogados Mariana Castro Pereira, Gonçalo Poejo Grilo, Bruno Matias, Madalena Batalha Reis e Pilar Líbano Monteiro. A área fiscal da operação foi assegurada pela sócia Bárbara Schürmann e pelo consultor Francisco Bento Ribeiro.
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