Que marcas de informação mais crescem nas redes sociais nos EUA e Reino Unido?

Uma análise da Press Gazette revela que o GB News e o Daily Mail lideram percentualmente o aumento de seguidores no Instagram, com a Fox News e a Reuters a registar os maiores crescimentos no TikTok.

As redes sociais são utilizadas como fonte de notícias por 54% das pessoas a nível mundial, à frente dos sites e da televisão, revelou a edição de 2026 do Digital News Report do Reuters Institute. Neste cenário, que órgãos de comunicação social têm conseguido captar o maior número de seguidores no Instagram e no TikTok? A revista especializada Press Gazette comparou os números de agosto de 2024 e 2026 das maiores marcas noticiosas dos Estados Unidos (EUA) e do Reino Unido.

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Instagram

Cinco editores possuem mais de dez milhões de seguidores a 24 de agosto de 2026, em comparação com quatro há dois anos, segundo o levantamento realizado pela Press Gazette. A BBC News conta com 30,6 milhões, a única a passar a barreira dos 30 milhões. A CNN e o New York Times são os únicos na faixa dos 20 milhões, com 23,4 e 20,3 milhões, respetivamente. Na faixa abaixo estão apenas a People (14,8 milhões) e a Fox News (12,2 milhões).

Já o canal britânico GB News é o que registou o maior crescimento a nível percentual — 317% — ao passar dos 312 mil em 2024 para os 1,3 milhões, ocupando a 43ª posição da tabela de 89 marcas noticiosas. Seguem-se o Daily Mail — mais 129% para 4,8 milhões — e o New York Post — mais 117%, para 2,6 milhões.

Na análise, apenas três marcas — Unilad (5,7 milhões), USA Today (3,7 milhões) e Good Housekeeping (1,1 milhões) — se mantiveram com números praticamente inalterados. Já o Buzzfeed foi o único a registar uma queda de 4%, caindo para os 5,5 milhões.

Em valor absoluto, o top cinco de maiores crescimento é liderado pela CNN — mais 3,4 milhões –, seguida da BBC News e da Fox News — ambas com mais 2,8 milhões –, Daily Mail — mais 2,7 milhões — e New York Times — mais 2,1 milhões. Cerca de 17% das marcas incluídas no ranking de 2024 aumentaram o número de seguidores em mais de um milhão (15 no total).

TikTok

O Daily Mail é o publisher que lidera a tabela no TikTok — compilada pela Press Gazette –, tendo sido o único a ultrapassar a barreira dos 20 milhões, ao possuir 26,5 milhões de seguidores a 13 de agosto de 2026. Na faixa dos 10 milhões estão BBC News, ABC News, CNN, CBS News, NBC News, Fox News e Sky News, por esta ordem. Das 84 marcas noticiosas incluídas no ranking, 35 contam com um milhão ou mais de seguidores. Já 19 possuem menos de 100 mil.

A Fox News foi a que mais cresceu a nível percentual — 12.537% — para 11,5 milhões. Há dois anos possuía 91 mil. De seguida está a Reuters que cresceu 2.506%, ao subir de 176.500 seguidores para 4,6 milhões. O Financial Times ocupa o quinto lugar, a nível percentual, ao crescer 1.194%.

No campo dos valores absolutos, o Daily Mail cresce em 16,6 milhões de seguidores, com a BBC News, Fox News e CNN a fecharem a lista entre os meios cujos seguidores aumentaram mais de 10 milhões.

Metodologia:

A análise avalia apenas a principal conta focada em notícias de cada órgão de comunicação social nas duas redes sociais — ignorando perfis de editorias secundárias.