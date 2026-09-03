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Roland Berger antecipa quota de 71% de veículos elétricos a bateria em 2040

  • ECO
  • 8:53

Pedro Galhardas, managing partner da Roland Berger em Portugal, é o convidado do próximo episódio do podcast ECO Auto sobre o futuro da mobilidade, uma parceria entre o ECO e o Mundo Automóvel.

Pedro Galhardas, managing partner da Roland Berger em Portugal, licenciado em economia e MBA em gestão, tem uma longa carreira na consultoria estratégica nos setores da energia e infraestruturas em Espanha, Brasil, México, Angola e responsabilidades executivas na Galp e Accenture em projetos de transformação digital.

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Como será a indústria automóvel em 2040? O estudo Automotive Outlook 2040, da Roland Berger, identifica quatro grandes forças que vão transformar a indústria automóvel global nos próximos 15 anos: Polarized, Automated, Connected e Electrified — PACE. Uma transformação marcada pela regionalização dos mercados, pela inteligência artificial e automação, pelo domínio crescente do software e dos dados e pela progressiva eletrificação do automóvel.

Segundo a Roland Berger, a revolução da mobilidade partilhada e a substituição generalizada do automóvel privado não deverão avançar à velocidade que muitos anteciparam. As mudanças mais profundas na mobilidade estão sobretudo concentradas nas grandes áreas metropolitanas, que representam menos de 10% da distância percorrida pelos veículos privados. Fora dos grandes centros urbanos, o automóvel particular continuará a ter um papel central.

A Roland Berger considera a transformação tecnológica essencial para a competitividade dos fabricantes depois de 2030 em que praticamente todos os novos automóveis deverão seguir o conceito de Software-Defined Vehicle: veículos construídos em torno de uma plataforma de software, capazes de receber novas funcionalidades “over the air” ao longo da sua vida útil.

Pedro Galhardas, managing partner da Roland Berger em Portugal, é o convidado do 21º episódio do podcast ECO Auto sobre o futuro da mobilidade, uma parceria entre o ECO e o Mundo Automóvel

A inteligência artificial será outra das grandes forças de transformação. Não apenas na condução autónoma, mas em praticamente toda a cadeia de valor — investigação e desenvolvimento, produção, compras, logística, vendas, marketing e pós-venda. O acesso a dados, talento e capacidade de desenvolver e treinar IA poderá tornar-se uma nova fonte de vantagem competitiva.

Na eletrificação, a direção parece igualmente clara, embora com velocidades diferentes. O cenário-base da Roland Berger aponta para 71% de quota de veículos elétricos a bateria em 2040, contra 64% num cenário mais conservador. Na Europa, a previsão chega aos 99%, enquanto a América do Norte e a China terão ritmos diferentes.

A mudança na geografia da indústria automóvel poderá ser decisiva. A China e o Global South vão ganhar peso nos volumes e nas receitas, enquanto os mercados ocidentais atingem aquilo que o estudo designa por “peak auto” em vendas de veículos novos. A China poderá gerar cerca de 590 mil milhões de euros de novas receitas até 2040, enquanto Europa, Estados Unidos e Canadá continuam a representar um mercado muito significativo, embora com menor crescimento.

O estudo da Roland Berger aponta também para uma alteração do equilíbrio competitivo. Os fabricantes chineses ganharam terreno rapidamente, beneficiando de uma posição competitiva forte em custo e tecnologia, enquanto os fabricantes europeus enfrentam maior pressão tanto na China como nos seus próprios mercados.

Numa visão do futuro, o automóvel de 2040 será mais elétrico, mais conectado, mais inteligente e progressivamente mais automatizado. Mas será também produzido e vendido num mundo muito mais regionalizado, com novas cadeias de fornecimento, novos concorrentes e uma disputa crescente pelo controlo do software, dos dados e dos ecossistemas tecnológicos.

Este episódio do podcast ECO Auto recupera a conversa com Pedro Galhardas, managing partner da Roland Berger, com o foco nos detalhes do estudo Automotive Outlook 2040 e nas tendências que podem definir a próxima década e meia da indústria automóvel.

Uma leitura essencial para perceber não apenas como serão os carros do futuro, mas sobretudo como poderá mudar a própria indústria automóvel global.

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

Se preferir, assista aqui:

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