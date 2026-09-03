Roland Berger antecipa quota de 71% de veículos elétricos a bateria em 2040

Pedro Galhardas, managing partner da Roland Berger em Portugal, licenciado em economia e MBA em gestão, tem uma longa carreira na consultoria estratégica nos setores da energia e infraestruturas em Espanha, Brasil, México, Angola e responsabilidades executivas na Galp e Accenture em projetos de transformação digital.

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Como será a indústria automóvel em 2040? O estudo Automotive Outlook 2040, da Roland Berger, identifica quatro grandes forças que vão transformar a indústria automóvel global nos próximos 15 anos: Polarized, Automated, Connected e Electrified — PACE. Uma transformação marcada pela regionalização dos mercados, pela inteligência artificial e automação, pelo domínio crescente do software e dos dados e pela progressiva eletrificação do automóvel.

Segundo a Roland Berger, a revolução da mobilidade partilhada e a substituição generalizada do automóvel privado não deverão avançar à velocidade que muitos anteciparam. As mudanças mais profundas na mobilidade estão sobretudo concentradas nas grandes áreas metropolitanas, que representam menos de 10% da distância percorrida pelos veículos privados. Fora dos grandes centros urbanos, o automóvel particular continuará a ter um papel central.

A Roland Berger considera a transformação tecnológica essencial para a competitividade dos fabricantes depois de 2030 em que praticamente todos os novos automóveis deverão seguir o conceito de Software-Defined Vehicle: veículos construídos em torno de uma plataforma de software, capazes de receber novas funcionalidades “over the air” ao longo da sua vida útil.

A inteligência artificial será outra das grandes forças de transformação. Não apenas na condução autónoma, mas em praticamente toda a cadeia de valor — investigação e desenvolvimento, produção, compras, logística, vendas, marketing e pós-venda. O acesso a dados, talento e capacidade de desenvolver e treinar IA poderá tornar-se uma nova fonte de vantagem competitiva.

Na eletrificação, a direção parece igualmente clara, embora com velocidades diferentes. O cenário-base da Roland Berger aponta para 71% de quota de veículos elétricos a bateria em 2040, contra 64% num cenário mais conservador. Na Europa, a previsão chega aos 99%, enquanto a América do Norte e a China terão ritmos diferentes.

A mudança na geografia da indústria automóvel poderá ser decisiva. A China e o Global South vão ganhar peso nos volumes e nas receitas, enquanto os mercados ocidentais atingem aquilo que o estudo designa por “peak auto” em vendas de veículos novos. A China poderá gerar cerca de 590 mil milhões de euros de novas receitas até 2040, enquanto Europa, Estados Unidos e Canadá continuam a representar um mercado muito significativo, embora com menor crescimento.

O estudo da Roland Berger aponta também para uma alteração do equilíbrio competitivo. Os fabricantes chineses ganharam terreno rapidamente, beneficiando de uma posição competitiva forte em custo e tecnologia, enquanto os fabricantes europeus enfrentam maior pressão tanto na China como nos seus próprios mercados.

Numa visão do futuro, o automóvel de 2040 será mais elétrico, mais conectado, mais inteligente e progressivamente mais automatizado. Mas será também produzido e vendido num mundo muito mais regionalizado, com novas cadeias de fornecimento, novos concorrentes e uma disputa crescente pelo controlo do software, dos dados e dos ecossistemas tecnológicos.

Este episódio do podcast ECO Auto recupera a conversa com Pedro Galhardas, managing partner da Roland Berger, com o foco nos detalhes do estudo Automotive Outlook 2040 e nas tendências que podem definir a próxima década e meia da indústria automóvel.

Uma leitura essencial para perceber não apenas como serão os carros do futuro, mas sobretudo como poderá mudar a própria indústria automóvel global.

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

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