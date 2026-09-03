Ryanair faz parceria com escolas portuguesas para formar próxima geração de engenheiros aeronáuticos

A Ryanair já celebrou mais de dez parcerias académicas com universidades, politécnicos, escolas profissionais e organizações de formação de técnicos de manutenção em Portugal, com vista a formar a próxima geração de engenheiros aeronáuticos. A transportadora aérea irlandesa sublinha que esta aposta é uma das chaves da sua estratégia de recrutamento, numa altura em que escasseiam profissionais nesta área.

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“Portugal tem talento fantástico na área da engenharia. Em vez de ficar à espera que os engenheiros qualificados apareçam, a Ryanair está a investir diretamente no seu desenvolvimento através de parcerias com universidades, politécnicos, escolas profissionais e organizações de formação de técnicos de manutenção em todo o país“, sublinha o COO, Neal McMahon, numa nota enviada esta quinta-feira às redações.

De acordo com o responsável, no âmbito destas parcerias, a transportadora aérea de baixo custo proporciona aos alunos experiência prática e direta no ambiente de manutenção de aeronaves, indo, assim, além da teoria da sala de aula.

“A equipa de engenharia da Ryanair em Portugal trabalha de perto com instituições de ensino de topo, incluindo a Universidade do Minho, a Universidade da Beira Interior, o Instituto Piaget e o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, disponibilizando aos estudantes oportunidades num ambiente real de engenharia aeronáutica”, é detalhado em comunicado.

Neal McMahon avança, além disso, que estas parcerias são uma “via direta” para oportunidades profissionais, tendo, neste momento, a Ryanair oportunidades para engenheiros B1, mecânicos e técnicos de chapa.

Só este ano, esta transportadora já acolheu 38 estagiários na área da engenharia em Portugal. “Esperamos receber ainda mais talento português, continuando a reforçar a nossa posição como um empregador importante no setor da aviação português”, observa o responsável.