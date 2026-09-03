Santander abre candidaturas a bolsas para mestrados até 15 mil euros

O Santander já abriu as candidaturas à edição deste ano do Prémio Primus Inter Pares, que prevê a atribuição de cinco bolsas até 15 mil euros para licenciados que pretendam prosseguir estudos para um mestrado em Portugal. O objetivo, explica o banco, é reconhecer jovens com “elevado potencial académico e de liderança“, contribuindo para que esse talento possa fazer caminho “independentemente da sua condição económica“.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O Prémio Primus Inter Pares regressa para a sua 22.ª edição, reforçando a missão de apoiar jovens universitários de elevado mérito e de promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior“, anuncia o banco, numa nota enviada esta quinta-feira às redações.

Nesta edição, está prevista a atribuição de uma bolsa de 15 mil euros para apoiar a realização de um mestrado em Portugal a um grande vencedor. Haverá ainda outros quatro jovens premiados, que receberão uma bolsa de mestrado no valor de dez mil euros cada.

Esta iniciativa destina-se a estudantes do último ano de licenciatura ou já licenciados de todas as áreas de conhecimento. Devem ter nacionalidade portuguesa e uma média académica de, pelo menos, 14 valores.

As candidaturas decorrem até 31 de outubro. Após essa fase, seguir-se-ão testes psicométricos e entrevistas (individuais ou em grupo) realizados online. “A última etapa é o ‘Primus Day’, onde um grupo de dez finalistas será apresentado ao júri, que decidirá os vencedores“, salienta o Santander.

“O Primus Inter Pares distingue há mais de duas décadas jovens com talento, ambição e potencial para fazer a diferença. No Santander, acreditamos que o mérito tem de abrir portas e que as circunstâncias económicas não devem limitar as oportunidades de cada um“, afirma a CEO do Santander Portugal, citada em comunicado.

Isabel Guerreiro nota ainda que, com este prémio, o Santander quer “continuar a reconhecer quem se destaca e investir no seu potencial, criando condições para que possam chegar mais longe“.