Shortlist: Do primeiro relógio de Zidane ao novo ‘gadget’ da Dyson

A Shortlist desta semana começa com a Dyson e uma escova de dentes que usa uma câmara e inteligência artificial para identificar os espaços entre os dentes e passa por uma colaboração entre a marca desportiva Asics e as fundadoras da marca Gohar. Em Genebra, é leiloado o primeiro Cartier comprado pelo futebolista Zinedine Zidane (e é por uma boa causa). No Algarve, há um jantar dedicado ao whisky japonês Nikka e, no capítulo das bebidas, a Emirates tem uma nova lista de vinhos reservados à primeira classe. Alessandra Montagne regressa ao Cícero depois de levar a sua cozinha ao Louvre, o Palácio do Governador faz dez anos e começamos a dizer adeus ao verão com um clássico Old Fashioned com vista sobre Lisboa.

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1. Dyson leva uma câmara à escova de dentes

Depois de aspiradores e secadores, a Dyson estreia um novo ‘gagdget’ aplicado aos cuidados pessoais, levando a tecnologia de imagem aos cuidados orais com a CameraJet, uma escova de dentes que com uma câmara macro de 100 mil pixeis concebida para identificar os espaços entre os dentes e direcionar a limpeza para essas zonas (479 euros). Segundo a empresa, a tecnologia Gap Optical Targeting analisa 28 imagens por segundo e recorre a um algoritmo de aprendizagem automática para detetar os espaços interdentais. A partir dessa informação, um jato cónico pode libertar até 0,15 ml de líquido, com a Dyson a indicar que o processo de acionamento pode ocorrer em apenas um décimo de segundo.

2. O primeiro relógio de Zidane vai a leilão por uma causa solidária



O primeiro relógio comprado por Zinedine Zidane com o salário de futebolista profissional vai ser leiloado pela Christie’s, em Genebra, a 9 de novembro, no Hotel des Bergues. Trata-se de um Cartier Pasha, adquirido pelo antigo internacional francês no início da carreira, quando representava o Girondins de Bordéus e será integrado no leilão Rare Watches, cujas receitas revertem a favor doentes de ELA. O modelo, em aço e com os característicos detalhes da coleção Pasha, incluindo os cabochões de safira, acompanhou Zidane durante mais de três décadas. “Foi o primeiro relógio que comprei para mim com o meu primeiro salário”, recorda o antigo jogador, explicando que decidiu agora separar-se da peça para apoiar a ELA International. A iniciativa reunirá cerca de duas dezenas de relógios doados por marcas e relojoeiros independentes, entre os quais Boucheron, Bovet, Konstantin Chaykin, Louis Erard, Montblanc, Maurice Lacroix e Tissot. As receitas revertem para a ELA International, organização dedicada às leucodistrofias.

3. Nikka leva o whisky japonês a um jantar Nikkei no Algarve

O Domes Lake Algarve recebe esta sexta-feira uma experiência gastronómica dedicada ao whisky japonês da Nikka, com um menu que cruza diferentes expressões da marca com pratos de tradição japonesa da cozinha Nikkei e referências peruanas. O jantar de degustação inclui propostas como Oyster Tempura, Bluefin Tuna Kombujime, Tiger Prawn Yakitori, Wagyu Tataki e Yuzu Sorbet, terminando com uma sobremesa à base de chocolate peruano (75 anos).

4. Emirates reforça carta de vinhos com Dom Pérignon e Mouton Rothschild

A Emirates vai introduzir, ao longo dos próximos meses, uma nova seleção de champagnes e vinhos nas diferentes classes da sua rede global. Entre as novidades estão o Dom Pérignon Vintage 2017 e o Château Mouton Rothschild 2003 em First Class, além do primeiro espumante inglês servido pela companhia, o Wiston Estate Brut NV, destinado à Premium Economy. A seleção cruza produtores de França, Austrália, Chile, África do Sul e Reino Unido e inclui rótulos com produção ou disponibilidade limitada.

Segundo a transportadora do Dubai, o Château Mouton Rothschild 2003 começará a ser servido em outubro nas rotas para o Reino Unido. O Penfolds RWT Shiraz 2015 chegará no final de setembro às ligações com a Australásia, enquanto o sul-africano Vilafonté Series C 2016 será disponibilizado a partir de dezembro em rotas selecionadas. A companhia prevê ainda introduzir até ao final do ano o Dom Pérignon Vintage 2017 na First Class da sua rede global. Desde 2006, a Emirates afirma ter investido mais de mil milhões de dólares no programa de vinhos e mantém cerca de cinco milhões de garrafas armazenadas em França.

5. Gohar World leva pérolas e referências de ballet às sapatilhas da ASICS

A Gohar World, marca nova-iorquina fundada pelas irmãs Laila e Nadia Gohar, saiu do universo da mesa e dos objetos para a casa para reinterpretar uns sapatos ASICS SportStyle. A colaboração parte dos Gel-DS Trainer SP, um modelo que cruza referências das sapatilhas de atletismo de meados dos anos 2000 com a forma de uma sabrina. A intervenção da Gohar World transforma o modelo através de uma combinação pouco convencional de materiais e adornos. Pérolas Chicken Foot, Potato e Baroque, ónix preto, piercings em aço inoxidável e um Gohar Bean em cobre prateado surgem aplicados sobre a sapatilha, acompanhados por atacadores pretos e laranja que permitem diferentes combinações.

6. Do Louvre a Lisboa: Alessandra Montagne regressa à cozinha do Cícero

Depois de levar a sua cozinha ao Museu do Louvre, em Paris, num projeto desenvolvido com Alain Ducasse, Alessandra Montagne regressa ao Cícero, em Lisboa, para um jantar a 16 de setembro. A chef brasileira volta a cozinhar ao lado do chef executivo Felipe Neves, numa noite construída em torno dos dois eixos centrais deste espaço: gastronomia e arte. A noite terá ainda uma dimensão artística: será apresentada Blue One Collection, obra de Bastien Tomasini, conhecido como O Gringo, inspirada em Alessandra Montagne. A peça ficará posteriormente em exposição e passará a integrar o acervo do restaurante batizado em referência ao modernista brasileiro Cícero Dias.

7. Palácio do Governador celebra dez anos (em festa)

O Palácio do Governador – Lisbon Hotel & Spa assinala uma década em Belém com dois fins de semana de programação aberta a hóspedes e visitantes. As celebrações começam com um Wellness Weekend, nos dias 12 e 13 de setembro, no Wellness Hub Belém. Na noite de sábado, uma Sound Journey recorre ao som e à vibração de mais de 30 instrumentos de diferentes proveniências (85 euros). No domingo, o Reset Day ocupa praticamente todo o dia com yoga, circuito wellness, workshop de respiração e mindfulness, refeições e períodos dedicados ao descanso (140 euros). Uma semana depois, a 19 de setembro, entre as 17h30 e as 21h00, a piscina do hotel recebe uma Sunset Pool Party, com entrada livre, um live set de DJ Kwan e cocktails criados para a ocasião.

8. Um Old Fashioned com vista sobre Lisboa

No 12º andar do Altis Grand Hotel, o Bar S. Jorge resiste como bar que evoca outros tempos, com mobiliário originalmente desenhado por Daciano da Costa e uma carta de clássicos, alguns deles reinterpretados, como é o caso do Old Fashioned. Nos meses de bom tempo, a experiência prolonga-se um piso acima, no Garden Roof Bar, com uma proposta mais informal. Música, petiscos e cocktails de assinatura marcam o ambiente de rooftop, tirando partido da localização elevada do hotel e da vista sobre Lisboa. O Bar S. Jorge funciona de segunda a sexta-feira, entre as 12h30 e a 01h00, e aos sábados e domingos, das 17h00 à 01h00. O Garden Roof Bar mantém-se como opção sazonal enquanto as condições meteorológicas o permitem.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.