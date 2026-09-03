Starlite Marbella organiza esta quinta-feira a primeira edição europeia dos ‘Premios Juventud’ após 23 anos na América

A gala, produzida pela TelevisaUnivision, contará com mais de 200 nomeados em 50 categorias e cerca de 25 atuações ao vivo. Entre os nomes confirmados estão Marc Anthony, Camilo, Christian Nodal, Wisin, Yandel, Farruko, Elvis Crespo, Eladio Carrión, Quevedo, Morat, La Oreja de Van Gogh, Ana Mena, Ángela Aguilar, Kenia Os, Mau y Ricky, Elena Rose, Alleh, Silvestre Dangond e Juan Magán, entre outros.

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A cerimónia será apresentada por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza e Clarissa Molina. Isto começará com o tapete vermelho ‘Noite das Estrelas’.

Os ‘Premios Juventud’ também reconhecerão Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony e Yandel como ‘Agentes de Mudança’ pelo seu compromisso com diferentes iniciativas sociais.

A celebração continuará após a gala com a festa oficial ‘Premios Juventud’, que terá lugar na discoteca Starlite e reunirá artistas, vencedores e convidados desta primeira edição europeia dos prémios.

Entre as atuações planeadas para a after-party estarão Mau e Ricky, juntamente com outros artistas que irão participar na celebração, transformando a discoteca Starlite no ponto oficial de encontro dos ‘Premios Juventud’ assim que a cerimónia terminar.

A edição de Marbella representa também uma expansão da distribuição internacional destes ‘Prémios da Juventude’. A TelevisaUnivision mantém a sua cobertura nos Estados Unidos, México e América Latina através das suas redes, ViX e parceiros regionais, enquanto o acordo alcançado com a RTVE incorpora novas janelas de transmissão em Espanha e noutros mercados internacionais. A organização planeia estar presente em mais de 150 países.

A chegada dos prémios faz parte da aliança estratégica entre a TelevisaUnivision e a Starlite, destinada a ligar a indústria musical e audiovisual de Espanha e Europa aos Estados Unidos e América Latina, bem como a gerar produções com viagens internacionais a partir de Marbella.

A gala faz também parte do PJ Fest, um programa que liga Marbella a cidades americanas como Miami, Houston e Los Angeles através de concertos, conteúdos e experiências ligadas à música em espanhol.

A atividade continuará nos dias seguintes à cerimónia. No dia 4 de setembro, Manuel Carrasco protagonizará uma produção especial gravada para o público no Starlite Marbella, enquanto no dia 5 será a vez de Wisin e Melendi. O conteúdo será produzido pela TelevisaUnivision e terá distribuição subsequente através de televisão e streaming nos Estados Unidos, México e América Latina.

A celebração dos ‘Prémios Juventud’ surge menos de um ano depois de a Billboard ter escolhido a Starlite para celebrar em Madrid os primeiros ‘Billboard nº 1’ fora dos Estados Unidos, duas iniciativas que reforçam o papel da Starlite na chegada à Europa de grandes formatos internacionais ligados à música.