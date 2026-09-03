Stavros Konstantas é o novo membro do Conselho de Administração da EIOPA

A Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) elegeu Stavros Konstantas para o Conselho de Administração, onde sucede a Ante Žigman.

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O mandato de Konstantas teve início a 13 de agosto e terá uma duração de dois anos e meio, com possibilidade de extensão por um mandato adicional.

Žigman, antigo presidente do Conselho de Administração da Agência Croata de Supervisão dos Serviços Financeiros (HANFA), embora tivesse sido reeleito para um segundo mandato, deixa a EIOPA para assumir funções como governador do Banco Nacional da Croácia (HNB). Žigman integrava o Conselho de Administração da autoridade europeia desde 2023.

Konstantas tem uma larga experiência no setor segurador tendo desempenhado várias funções de gestão. Foi CEO da Ethinki Insurance, entre 2018 e 2022, Chairman do Board of Directors da Garanta Asigurari, entre 2016 e 2022, e membro e vice-presidente do Conselho de Administração da Hellenic Association of Insurance Companies. Integrou os conselhos da Hellenic Actuarial Society e do Hellenic Institute of Insurance Studies. Em 2023, foi nomeado diretor da área de supervisão dos seguros privados do Banco da Grécia.