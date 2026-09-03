Marketing

“Uma oferta que cai mesmo bem”. Meo lança campanha de rentrée

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A campanha assinala o regresso às rotinas, nomeadamente às aulas, e apresenta uma proposta comercial dirigida a novos clientes.

É literalmente do céu que chega a oferta da Meo para a rentrée. No novo filme da marca, que arranca esta quinta-feira, Gonçalo Resende, campeão do mundo em voo de asa, pentacampeão nacional de paraquedismo e triplo recordista mundial de velocidade em descida com paraquedas, salta da Torre Meo, em Vila Nova de Gaia, para entregar simbolicamente a oferta a uma família portuguesa.

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Sob o conceito “Uma oferta que cai mesmo bem”, a campanha assinala o regresso às rotinas, nomeadamente às aulas, e apresenta uma proposta comercial dirigida a novos clientes Meo. Até 15 de outubro, quem aderir aos pacotes M4 abrangidos pela campanha — com televisão, internet, telefone e móvel — só começa a pagar a mensalidade base em janeiro de 2027.

Assinada pela WPP e com produção da Garage, a campanha arranca esta quinta-feira, 3 de setembro, e estará presente em televisão, exterior, rádio, digital e pontos de venda.

Making of campanha rentrée:

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